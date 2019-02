53% des adolescents disent pouvoir acheter de l'alcool sans présenter une carte d'identité

Tours, France

C'est une enquête de Santé publique France qui est publiée ce matin sur la consommation d'alcool dans notre pays en 2017. Si 87% des 18 -75 ans ont consommé de l'alcool au moins une fois dans l'année, une sur cinq déclare avoir été en état d'ébriété dans l'année. Le plus inquiétant c'est l'alcool chez les jeunes : près de 86% des adolescents de 17 ans reconnaissent en avoir déjà consommé au cours de leur vie et un sur dix au moins 10 fois dans le mois. Des jeunes qui malgré l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs déclarent en acheter à 91% en magasin et à 77,5% s'en faire servir dans les bars sans avoir à présenter leur carte d'identité dans près de 53% des cas. Mame Bounama Ba est le gérant d'une supérette rue Néricault Destouches à Tours, il dit faire son possible pour éviter cela mais les jeunes qui ont souvent 14 ou 15 ans n'ont pas froid aux yeux "parfois quand on leur refuse et qu'ils ne présentent pas leur carte d'identité, ils ressortent dans la rue et demandent à quelqu'un de majeur de faire l'achat à leur place. Sans se poser de question, la personne rentre dans le magasin, comme je suis curieux, je sors du à mon tour et je regarde...et c'était bien le gamin qui avait sollicité un adulte"

Si à Tours les commerçants disent faire ce qu'il peuvent pour limiter ce fléau, d'autres clairement n'appliquent pas la loi quant à l'interdiction de vendre de l'alcool aux mineurs. Il faut aussi savoir que dans le centre ville de Tours la vente d'alcool dans les magasins n'est autorisée que jusqu'à 21h.