55 professionnels de santé sur le Techn'hom de Belfort d'ici la fin de l'année

Ce sera la plus grande maison de santé privée de France. La maison de santé de Belfort accueillera bientôt 55 professionnels de santé : 10 médecins généralistes, 25 spécialistes (cardiologues, endocrinologues, gynécologues, gastro-gastro-entérologues, pneumologues, endrocrinologues, ophtalmologues, dermatologues, gériatres, pédiatres) mais aussi des professionnels paramédicaux (infirmiers, kiné, podologues, ergothérapeutes, diététiciennes ou sages-femmes) ainsi qu'une pharmacie, un opticien et un laboratoire d'analyses médicales.

Presque tous les bâtiments ont déjà trouvé preneur

Ils seront installés dans deux bâtiments côte à côte sur le Techn'hom de Belfort. "Le bâtiment de 2500 mètres carrés était proposé à la vente par lot aux professionnels de santé et tout est vendu, explique le Dr Pradip Sewoke, cardiologue et président de l'association des professionnels de santé du Nord Franche-Comté, à l'origine du projet. Le bâtiment de 1700 mètres carrés, lui, est destiné à la location et tout est quasiment loué. Il ne reste que 130 mètres carrés disponibles."

Malgré la crise sanitaire, le chantier a pris seulement quelques semaines de retard. Certains cabinets médicaux sont déjà quasiment terminés. Mais pour ça, CRRI 2000, fédération d'entreprises locales, concepteur des locaux, a dû s'adapter : "On a profité de la surface disponible en bas du premier bâtiment pour créer des îlots de 10 à 20 mètres carrés, ventilés, qui permettent à chaque entreprise et à ses salariés de disposer d'un espace privé dans lequel personne d'autre n'intervient, explique Laurent Germain, le directeur général de CRRI 2000. Nous avons fait la même chose pour les sanitaires. Ces îlots sont disposés au centre de la pièce, ce qui permet une circulation périphérique pour éviter les points de rencontre entre les compagnons, ce qui permet de respecter les règles sanitaires."

Ce dispositif innovant dans le bâtiment et réfléchi rapidement par CRRI 2000, a permis une reprise rapide du chantier après le confinement. "Cela a permis aussi de rassurer les salariés qui reprenaient le travail, précise Laurent Germain. On a investi pas loin de 30 000€ de surcoût, mais vu le retour sur la productivité et sur l'ambiance générale, c'est un investissement plus que positif."

Ouverture prévue le 1er décembre

Avec ce projet, le Dr Sewoke explique vouloir lutter contre la désertification médicale dans le Nord Franche-Comté : "Le projet n'était pas là pour déshabiller les petites communes et regrouper les médecins au centre-ville de Belfort. Le but principal pour moi c'est de faire venir les médecins d'autres régions et de garder les médecins qui sont déjà là, faire ne sorte qu'ils ne quittent pas notre territoire. Dans la maison de santé, il y a 40% des médecins qui viennent du centre ville et 60% qui viennent de l'extérieur, dont 20% de nouveaux médecins et nouveaux paramédicaux qui s'installent pour la première fois."

Sauf nouvel aléa sanitaire ou climatique, l'ouverture de la maison de santé pluridisciplinaire est prévue le 1er décembre.