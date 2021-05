5 500 créneaux de vaccination supplémentaires ouverts au gymnase du Phare à Belfort

La campagne de vaccination va de nouveau s'accélérer dans le Nord Franche-Comté et plus particulièrement dans le Territoire de Belfort. 5 500 plages supplémentaires vont être ouvertes dans les deux semaines à venir au gymnase du Phare de Belfort. Il s'agit d'ouvertures de créneaux avec des doses de Pfizer BioNTech d'ici le 4 juin. Ils seront accessibles à la réservation via la plate-forme Doctolib.

Mardi matin, le directeur général de l'ARS Bourgogne Franche-Comté, Pierre Pribile, s'est rendu au centre de vaccination de Belfort et de Montbéliard. Il a avancé les derniers chiffres de la vaccination. En Nord Franche-Comté, 1/3 de la population a déjà reçu une dose, 80% des plus de 75 ans est été vacciné et 62% de personnes de plus de 50 ans ont aussi été vacciné. La vaccination des moins de 50 ans (pour toutes les tranches d'âges) doit ouvrir le 15 juin mais elle pourrait être avancée.