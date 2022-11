56 millions d'euros de travaux et de modernisation à l'hôpital de Valence

6 500 m² de surfaces neuves construites et 3 500 m² de surfaces réhabilitées ; le projet de construction du futur plateau technique du centre hospitalier de Valence est d'ampleur. Il s'agit d'agrandir et de moderniser l'établissement. 46 600 000 euros de travaux sont budgétés, ainsi que 6,9 millions d'euros d'équipement biomédical et 3 millions d'euros de mobilier et d'informatique.

ⓘ Publicité

"On va passer de 11 à 16 salles sur le bloc opératoire, et de 12 à 16 lits de réa" - Le docteur Didier Noël, président de la CME de l'hôpital de Valence

"Le plateau technique concerne les soins critiques (réanimation et surveillance continue), le bloc opératoire, le secteur obstétrical et les urgences gynécologiques et obstétricales, l'ensemble des actes de gastro-entérologie, la stérilisation ainsi que l'hélistation" résume l'hôpital de Valence. En effet, une nouvelle aire de décollage et d'atterrissage de l'hélicoptère sera installée sur le toit du nouveau bâtiment, qui sera debout dès la fin 2024.

La première pierre a été symboliquement posée ce lundi 14 novembre. Le chantier va s'étendre jusqu'en 2026. Il était temps pour le personnel de l'hôpital, qui passe son temps à "pousser les murs" pour pouvoir exercer au mieux. La docteure Dauriac travaille au bloc opératoire, "un bloc vieillissant". "Pour l'instant on fait des petits miracles organisationnels chaque jour pour prendre en charge le plus de patients possibles dans de bonnes conditions" témoigne-t-elle.

A terme, le bloc obstétrical pourra accueillir jusqu'à 3 500 accouchements par an. Une salle nature en maternité est en projet, ainsi qu'un salon d'accueil chirurgical. Parmi les salles opératoires, l'une sera "hybride", destinée à accueillir un robot chirurgical. "Qui dit chirurgie robotique dit aussi attractivité sur les recrutements qu'on peut faire des chirurgiens" explique le docteur Didier Noël, le président de la Commission médicale d'établissement, "quand ils sortent des CHU actuellement, ils ont tous une formation là-dessus. Si on ne se positionne pas, on risque de perdre en attractivité, et donc sur le recrutement."