5e vague de Covid-19 : on redouble de vigilance dans cet Ehpad de la Mayenne

Il n'y aura pas de reconfinement des résidents dans les Ehpad en France disait la ministre déléguée à l'Autonomie Brigitte Bourguignon vendredi chez nos confrères de France Bleu Nord. Mais alors que la cinquième vague de Covid-19 touche progressivement le pays, comment les Ehpad se préparent-ils ? A Bouère en Mayenne, la direction, les soignants et les résidents redoublent de vigilance avant un éventuel durcissement des mesures.

Les visites maintenues

Il n'est pas question de restreindre les visites explique le directeur de l'Ehpad mais les règles doivent sans cesse être répétées aux familles : "On demande toujours le pass sanitaire et on demande aussi qu'il n'y ait pas plus de deux visiteurs par chambre mais ce n'est pas simple en ce moment avec la fin de l'année, les visiteurs viennent avec les petits enfants etc..." précise Pascal Daubert "C'est notamment par rapport au fait que beaucoup de familles sont vaccinées et ne comprennent pas qu'elles peuvent toujours contaminer".

Il faut poursuivre la sensibilisation - Pascal Daubert

Les soignants restent également fortement mobilisés. Virginie est infirmière régulatrice au sein de l'Ehpad :"On commence à être habitué.e.s à toutes ces vagues. On essaye d'être toutes vigilantes même s'il y a parfois du relâchement il faut le dire. On continue de porter le masque, de nous laver les mains pour protéger les résidents mais le masque nous fatigue, la proximité avec les résidents que nous n'avons plus également". Malgré cette lassitude, les efforts payent puisqu'aucun cas de Covid-19 n'a été détecté depuis le début de la pandémie dans cette maison de retraite.

Bientôt de nouveaux protocoles ?

Michel, un résident est dépité par le retour au force du virus : "Cela m'inquiète je ne pensais pas le revoir ! On n'arrive pas à le stopper, il est plus fort que nous. On risque encore d'être confinés !". Pour l'instant, aucun confinement des Ehpad n'est prévu. A Bouère, une large partie des personnes âgées recevront leur troisième dose de vaccin en fin de semaine.

On parle de la situation avec les résidents mais beaucoup sont résignés - Pascal Daubert

"Nous sommes prêts en cas de nouvelles restrictions dans les Ehpad. Nous sommes rôdés et nous avons l'habitude d'être dans le flou" précise le directeur.