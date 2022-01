5e vague en Isère : décrue amorcée dans la métropole grenobloise ?

Et si la métropole de Grenoble avait passé le pic de contamination ? Il ne s'agit pas de donner de faux espoirs mais la présence du SARS-CoV-2 semble s'orienter à la baisse dans les eaux usées de la grande station d'épuration Aquapole.

C'est un des acquis de cette crise sanitaire : l'analyse des eaux usées permet de détecter la présence d'un virus, ou coronavirus. C'est ainsi que les données du réseau Obepine - né en avril 2020 pour fédérer le plus possibles d'acteurs du traitement des eaux usées, des laboratoires et des scientifiques - sont aujourd'hui considérées comme un indicateur fiable et sérieux de l'évolution de l'épidémie. Dans les limites de la science, c'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir exactement ce que l'on cherche. Il n'y a pas de "tamis" à virus absolu.

Une courbe qui précède celle de l'incidence et du nombre de tests

Le travail fait sur les stations d'épuration permet même d'anticiper les vagues épidémiques puisque le virus en question est présent dans nos rejets avant même que nous ayons le moindre symptôme. Elle permet également de détecter le virus alors même que ses porteurs peuvent rester asymptomatiques, notamment avec Omicron. En Isère, la station Aquapole de la métropole grenobloise s'inscrit dans le réseau Obepine. Ce qui permet de mesurer la présence du coronavirus dans la grande majorité de l'agglomération. Et ce que montrent les dernières données disponibles d'Aquapole, c'est une baisse de la présence du coronavirus. Des données qui datent de la deuxième semaine de janvier, et qui montrent un léger fléchissement de la présence du SARS-CoV-2.

Ce n'est évidemment pas une garantie de décrue mais il y a une forte probabilité, indique Obepine, que l'orientation reste la même et donc une forte probabilité que l'incidence suive la pente. A confirmer avec les prochaines données d'Obepine et les tableaux de bord épidémiques.

Les dernières données "ouvertes" d'Obepine sur la station Aquapole Grenoble - réseau Obepine