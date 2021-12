Coronavirus : situation préoccupante dans l'Hérault, mais la vaccination permet d'éviter le pire

La cinquième vague de Covid-19 est bel et bien là dans le département de l'Hérault. Le taux d'incidence est actuellement de 462 dans le département (contre 372 pour l'Occitanie et 342 pour la France). La progression en une semaine est exponentielle : +66 %.

Le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh estime donc que la situation est préoccupante, mais pas alarmante. Les services de réanimation du département sont actuellement occupé à 91 % (dont 23 % de malades Covid), ils ne sont dont pas encore saturés. Rien à voir avec la première et deuxième vague.

"Ne meurent du Covid que les gens qui ne sont pas vaccinés."

La vaccination porte ses fruits. Dans le département de l'Hérault, 93 % des plus de 12 ans sont vaccinés. Le préfet incite donc tout le monde à faire la troisième dose, "jamais deux sans trois". Il s'adresse aussi aux sceptiques, à tous ceux qui n'ont pas encore franchi le pas pour la première injection et les appelle à ne pas céder aux théories complotistes. "Aujourd'hui ne meurent du Covid que les personnes qui ne sont pas vaccinées".

Il existe aujourd'hui 26 centres de vaccination dans l'Hérault (dont celui de la mairie de Montpellier qui rouvre ce lundi et celui des pompiers à Vailhauquès qui n'a jamais fermé, mais qui reprend à plein régime depuis quelques jours). Depuis le début de l'épidémie en mars 2020, quelque 1.484 personnes sont mortes du Covid-9 dans l'Hérault

Le préfet de l'Hérault demande aux maires d'annuler leurs cérémonies de vœux à la population

Le préfet demande aujourd'hui plus que jamais l'application des gestes barrières, d'imposer le passe sanitaire y compris sur des manifestations pour lesquelles il n'est pas forcément obligatoire. Il invite les organisateurs à reporter les grosses manifestations (le festival "I love techno" prévu le weekend prochain au parc expo de Pérols est d'ores et déjà reporté au mois d'avril). Il invite aussi les collectivités locales à renoncer aux banquets de Noël (la mairie de Montpellier a d'ores et déjà annoncé le repas des aînés prévu en janvier au Zénith) et aux vœux, le préfet a lui même annulé sa cérémonie des vœux "Ce sont des décisions qui ne sont pas agréables à prendre car ce sont des moments festifs, mais j'invite les élus à y renoncer ou alors à faire des cérémonies très contrôlées avec des gens assis, avec le passe sanitaire et sans cocktail."

Deux écoles et 52 classes fermées dans l'Hérault

Le préfet rappelle que, bien que rarement touchés par des formes graves, les enfants sont vecteurs de l'épidémie. Actuellement deux écoles sont fermées dans le département de l'Hérault : l'école maternelle Cervantès à Montpellier et l'école Jules-Ferry à Marsillargues. Quarante classes sont fermées dans le primaire, douze en collège (552 élèves et 43 enseignants sont positifs).