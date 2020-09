5G : "Il faut répondre aux interrogations des Français", plaide le maire de l'Union

Parmi les signataires de cette tribune parue dimanche 13 septembre dans le JDD, la députée LFI de l'Ariège Bénédicte Taurine, les maires LFI de Larreule (Hautes-Pyrénées) et de Lercoul (Ariège), ou encore le maire divers gauche de l'Union (Haute-Garonne). Ce dernier, Marc Péré est l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi.

"Le progrès il faut qu'il soit partagé et qu'il participe à l'émancipation des gens".

Les signataires demandent dans une tribune un moratoire sur le déploiement de la 5G au gouvernement, qui leur a répondu qu'ils "refus(aient) le progrès". Marc Péré rétorque qu'ils veulent avant de suspendre pendant un an l’application et la vente des fréquences 5G afin d'en savoir plus.

Dès qu'on essaie de déployer des antennes 4G, il y a une montée au créneau des habitants. Il faut un débat citoyen, expliquer aux gens. Il y a des questions de santé et de dépenses énergétiques qui se posent. — Marc Péré

La France est l'un des rares pays de l'OCDE à ne pas avoir commencé le déploiement de la 5G. Marc Péré s'interroge sur les zones rurales qui ne sont déjà pas couvertes par la 4G et la "métropolisation" de la 5G.

Marc Péré est aussi revenu sur la crise du Covid-19. 10% des élèves de sa commune ne vont pas à l'école le matin, car leur classe a fermé. "Il faut apporter une réponse aux parents", demande le maire de l'Union.