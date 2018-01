Limoges, France

La Nouvelle-Aquitaine fait partie des deux régions qui ont expérimenté la vaccination contre la grippe par les pharmaciens cet hiver et ces derniers en tirent un bilan positif. "C'est un succès évident" commente Jean Cathalifaud, le président du syndicat des pharmaciens de la Haute Vienne. En Nouvelle-Aquitaine, 55.000 personnes ont choisi de subir l'injection dans les officines, dont 6.800 pour l'ex-Limousin.

Ce changement s'est fait sur la base du volontariat. Les pharmaciens intéressés ont du suivre une formation, sous le contrôle de l'agence régionale de santé, avant d'avoir le droit de faire la fameuse piqûre. "Il a fallu se former, s'organiser et mettre rapidement en place quelque chose de totalement nouveau mais toute la profession a été prête en octobre" commente Jean Cathalifaud. Selon lui, les pharmaciens de la Haute-Vienne sont particulièrement représentés parmi les professionnels qui se sont lancés. Pour lui c'est "une fierté".

Une démarche plus simple pour les patients

Selon le président du syndicat des pharmaciens de la Haute-Vienne, il y avait une attente des clients et le succès de la démarche s'explique par sa simplicité. "Pour eux, venir chez nous c'était plus rapide. Mais les médecins et infirmières font ça très bien aussi" ajoute Jean Cathalifaud, conscient que ces professionnels ne voient pas forcément la mesure d'un bon œil. _"_On ne fait pas ça pour vacciner à leur place, on le fait pour vacciner en plus. J'espère que c'est ce qui ressortira de cette expérimentation qui doit durer trois ans." Pour l'instant, seules les personnes déjà vaccinées peuvent faire l'injection chez leur pharmacien. "Pour une première vaccination ça reste une décision médicale" souligne encore Jean Cathalifaud. En attendant de savoir si le dispositif sera - à terme - élargi à d'autres régions ou d'autres publics, il estime que "même auprès des pharmaciens qui n'étaient pas très chauds au départ, le bilan est plutôt positif."

Réécouter l'interview du président du syndicat des-pharmaciens de la Haute-Vienne