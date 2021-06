60 ans après sa mort, hommage à Châtellerault pour Camille Guérin, le co-découvreur poitevin du vaccin BCG

Rendre hommage au co-découvreur du vaccin BCG. C'est l'objectif de Sylvain Thénault-Guérin, l'arrière-petit-fils de Camille Guérin. En 1908, Camille Guérin a découvert, avec son associé et ami, Albert Calmette, le vaccin contre la tuberculose. Pour les 60 ans de son décès ce mercredi 9 juin, Sylvain Thénault-Guérin réunit plusieurs institutions comme la ville, le département, mais aussi l'académie de médecine, le ministère de la Recherche. Il a aussi réussi à inviter des laboratoires du monde entier qui utilisent le BCG, pour vacciner, mais aussi pour traiter le cancer de la vessie.

16 gerbes

En tout, 16 gerbes de fleurs vont être déposées. Il y a la participation de producteurs de vaccins, des laboratoires de recherche ou des distributeurs. "J'ai eu la surprise d'avoir des réponses quasiment immédiate en m'informant qu'ils étaient honorés qu'un descendant de Camille Guérin est pris l'initiative de cette opération. Et encore plus honorés d'être carrément invité indirectement avec un dépôt de gerbes", explique Sylvain Thénault-Guérin, l'arrière-petit-fils du scientifique. Il y a notamment l'un des plus gros producteurs de vaccin au monde, un laboratoire indien qui s'appelle Serum institute of India. Il y aussi des laboratoires européens : danois ou allemand.

Je suis quelqu'un de passionné." - Sylvain Thénault-Guérin, l'arrière-petit-fils de Camille Guérin.

Pour aller chercher les laboratoires, Sylvain Thénault-Guérin a envoyé des mails. "Ce n'est pas un, c'est plein de mails", précise-t-il. Il a activé tous les canaux possible pour soumettre son idée. Il ne compte pas s'arrêter là. Il veut organiser un événement pour les 100 ans de la première vaccination au BCG, qui a eu lieu en 1921.

Un paralèle entre le covid et la tuberculose

Pour Sylvain Thénault-Guérin, il y a une vraie actualité pendant cette pandémie. "C'est criant d'actualité, car on parle de la vaccination tous les jours", explique-t-il. À l'époque, il y avait aussi des masques et des anti-vaccins. Il y a aussi des essais du BCG sur le covid. Calmette et Guérin n'ont pas déposé de brevet pour le BCG pour permettre à tous de se faire vacciner. Un choix qui résonne aujourd'hui concernant les brevets pour les vaccins contre le covid.