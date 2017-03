Une quarantaine de produits d'entretien accusés de polluer l'air de nos intérieurs

Dans une étude dévoilée ce jeudi, le magazine 60 millions de consommateurs met en cause 46 produits d'entretien. Ces derniers sont responsables d'une "pollution majeure de l'air intérieur". Parmi les produits incriminés : sprays assainissants , produits désodorisants, désinfectants et antiacariens.

Ils font sûrement partie des produits que vous utilisez au quotidien. Et pourtant. Dans son numéro hors-série d'avril-mai 2017, le magazine 60 millions de consommateurs dresse la liste de 12 produits désodorisants, 12 antiacariens, 10 sprays assainissants et 12 désinfectants. Vendus pour "purifier l'air" l'étude dévoile pourtant qu'ils sont la première source de pollution de nos intérieurs, cumulant "des substances allergènes, irritantes, voire toxiques". Le mensuel précise que "la majorité des 46 produits épinglés contient des composés organiques volatiles (COV), notamment le limonène, irritant et allergisant".

Les produits Febrèze, Sanytol et la Croix, entre autres

Un désinfectant La Croix, des désodorisants de la marque Febrèze et des produits Sanytol font notamment partie des produits pointés du doigt par l'association de consommateurs.

Le magazine dénonce également le discours des fabricants qui prônent le naturel. Le mensuel souligne que "malgré leurs allégations 100% bio, 100% naturel", les sprays assainissants aux huiles essentielles "contiennent des substances allergènes, irritantes voire toxiques". Même constat pour les liquides vaisselle au bicarbonate, les lessives au savon noir ou les dégraissants au savon de Marseille qui contiennent soi disant des "ingrédients dits naturels" alors qu"ils sont en fait "incorporés en quantité dérisoire", dénonce l'étude.

L'étiquetage remis en cause

Pour sa défense, Valérie Lucas, déléguée générale de l'Afise, une association qui fédère les industries de la détergence, de l’entretien et des produits d'hygiène industrielle, assure qu'il s'agit d'un "secteur très réglementé". Elle précise que "les ingrédients qui entrent dans la composition des produits sont rigoureusement sélectionnés et testés avant d'être mis sur le marché". Pour l'Afise, "les consommateurs doivent rester confiants et lire les étiquettes pour utiliser nos produits de la façon la plus sécurisée possible".

Pourtant, le magazine souligne également "qu'un seul produit a un étiquetage satisfaisant" alors que "les autres omettent de mettre en garde les consommateurs". Il précise que "les deux tiers des marques trichent et font rétrécir les pictogrammes de danger, sans doute pour ne pas effrayer le consommateur". L'association recommande à "l'ensemble des fabricants [...] épinglés de revoir de fond en comble leurs étiquettes", et appelle "les consommateurs à limiter le recours à l'arsenal dont les industriels voudraient les équiper".