" 60 patients par jour ": l'antenne SOS médecin à Capbreton à peine installée et presque saturée

C'est le premier cabinet SOS Médecins dans les Landes , installé à Capbreton fin février 2023. Les médecins consultent sur place ou à domicile sur 11 communes du sud du département, Angresse, Bénesse-Maremne, Capbreton, Labenne, Orx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saubion, Saubrigues, Seignosse, Soorts-Hossegor, et Tosse. Un médecin de garde est désormais disponible 24h sur 24h, 7jours sur 7, même le week-end. "C'est une offre de soins complémentaire, entre le médecin généraliste et les urgences", concède Sonia Laban-Mélé, médecin à l'origine du projet.

L'urgence seulement

Sonia Laban-Mélé rappelle que SOS médecin ne répond qu'aux urgences, d'ailleurs les patients landais ne peuvent prendre rendez-vous que dans les prochaines 24 heures. "60 patients par jour, pas plus, nous ne sommes pas assez nombreux. Je ne pensais qu'il y aurait autant de demandes, mais on y répond", souligne le médecin. "Et à toutes", précise-t-elle. C'est pour cela que nous sommes en plein processus de recrutement.

Pas de nouveaux médecins traitants

Les patients ne viennent pas que du secteur, et font la route de Dax ou de Léon, car leur médecin traitant n'est pas disponible. "Nous ne remplaçons pas les médecins traitants, nous ne suivons pas les patients, nous répondons à l'urgence", ajoute Sonia Laban-Mélé, qui a passé 15 ans aux urgences.

L'antenne de SOS médecin à Capbreton permet aussi de désengorger les urgences de Dax ou de Bayonne. Tous les services se préparent pour la saison estivale et l'afflux de touristes. "Nous ne pourrons pas prendre de vacances cet été", précise Sonia Laban-Mélé.