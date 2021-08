600 000 personnes concernées par la campagne vaccinale de rappel en Bourgogne-Franche-Comté

La campagne de rappel de vaccin pour les populations prioritaires débute en Bourgogne-Franche-Comté. Elle concerne 600 000 personnes dans la région, les résidents en EHPAD mais aussi tous les plus de 65 ans et les personnes à risque de forme grave du covid.

Jeudi 2 septembre la campagne de rappel de vaccin pour les populations prioritaires commence en Bourgogne-Franche-Comté, 600 000 personnes sont concernés.

Pour les résidents en EHPAD, les doses de rappel seront administrées directement dans les plus de 400 structures de la région. Pour tous les autres concernés, à savoir les plus de 65 ans, les personnes à très haut risque de forme grave ou encore les personnes sévèrement immunodéprimées, un délai d'au moins six mois est recommandé entre la première et la troisième dose.

Ces personnes sont invitées à prendre rendez-vous dans un centre de vaccination ou auprès de leur médecin, pharmacien ou infirmier, selon l'Agence régionale de santé.