"600.000 personnes ignorent qu’elles sont diabétiques" selon l'endocrinologue Anne-Marie Guedj

C’est une maladie chronique, qualifiée d’épidémie. Le diabète touche plus de 3,5 millions de personnes en France. La quasi-totalité des malades (90%) souffrent en réalité d’un diabète de type 2. Autrement dit, leur organisme ne secrète plus de manière normale de l’insuline, l’hormone qui permet de réguler la glycémie. "Ces dernières années, nous diagnostiquons le diabète chez des patients de plus en plus jeune, autour de 35-40 ans", s’inquiète sur France Bleu Gard Lozère le docteur Anne-Marie Guedj.

ⓘ Publicité

Risque accru chez les fumeurs

Selon la chef de service au CHU de Nîmes,les milieux sociaux plus défavorisés sont plus exposésau diabète. "À cause de la malbouffe, de la sédentarité, mais surtout à cause des dépendances à l’alcool et au tabac", précise l’endocrinologue. Selon la Fédération des diabétiques de France, le risque de diabète de type 2 est augmenté de 37 à 44% chez les fumeurs.

L’importance du diagnostic

En France, "600.000 personnes ignorent qu’elles sont diabétiques", souligne Anne-Marie Guedj. D’après la dernière enquête Entred 3, publiée par Santé publique France, la pose d’un diagnostic de type 2 intervient en moyenne 10 ans après les débuts de la maladie. "Plus les malades sont dépistés tôt, moins il y a de complication", insiste l'endocrinologue.

À ce propos, des dépistages seront proposés ce jeudi dans le hall du CHU de Nîmes.

loading