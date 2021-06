600 couples se présentent chaque année pour une procréation médicalement assistée au CHRU de Nancy

Alors que le projet de loi bioéthique vient d'être adopté en troisième lecture à l'Assemblée nationale et prévoit d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, comment fonctionne le centre d'assistance médicale à la procréation du CHRU de Nancy ? Il assure plus de 5 000 consultations annuelles.

C'était son troisième passage devant l'Assemblée nationale : la loi bioéthique et sa mesure phare de procréation médicalement assistée (PMA) ouverte à toutes les femmes - couples de femmes et femmes seules - a été adoptée dans la nuit du 10 au 11 juin. Le projet de loi prévoit aussi l'accès aux origines, autrement dit les enfants nés de PMA pourront connaître l'identité du donneur. Aujourd'hui, le don est anonyme.

Le Sénat, hostile aux principales mesures du texte, va l'examiner une dernière fois le 24 juin. Mais ce sont bien les députés qui auront le mot final le 29 juin.

A Nancy, 600 couples se présentent chaque année au centre d'assistance médicale à la procréation (AMP) du CHRU, installé au sein de la maternité régionale. Leur projet de parentalité repose sur les donneurs de spermatozoïdes ou d'ovocytes. Des donneurs en couple ou pas, avec ou sans enfant. "Souvent, ils sont donneurs de sang. Ils ont vraiment cette culture et cette philosophie du don", souligne le Dr Catherine Diligent, responsable du centre AMP.

Ils ont bien compris que le don, pour l'instant, était anonyme et gratuit. C'est vraiment une preuve d'altruisme. Ils viennent donner parce qu'ils veulent aider des couples qui sont dans des situations difficiles - le Dr Diligent, responsable du centre AMP

L'accueil du centre AMP, assistance médicale à la procréation © Radio France - Isabelle Baudriller

Quelles conséquences aura l'ouverture de la PMA à toutes les femmes ? Le centre AMP de Nancy a déjà reçu des demandes de couples de femmes ou de femmes seules. "Il y a eu une grosse recrudescence en 2019, lors du premier examen de la loi bioéthique", explique le Dr Mikaël Agopiantz, coordinateur du centre. "Beaucoup de patientes sont venues à ce moment-là en disant : on avait le projet d'aller en Belgique ou autre part et on a vu que cela se faisait en France. On leur a dit : attention, il va y avoir d'autres lectures du texte par les députés et sénateurs puis la promulgation, les décrets et tout ce processus peut prendre plus ou moins de temps."

Autre question soulevée par ce projet de loi : la levée de l'anonymat des donneurs va-t-elle constituer un frein aux dons ? "Dans certains pays où il y a eu cette bascule entre anonymat et levée d'anonymat, on a observé une période un peu plus creuse avec moins de donneurs et puis finalement, après, ça repart sur des nouveaux profils de donneurs. Donc, on verra ça dans quelques mois", indique Catherine Diligent.

Le centre d'assistance médicale à la procréation du CHRU de Nancy permet chaque année la naissance de 100 à 150 bébés.