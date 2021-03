Drôme : 600 nouveaux rendez-vous pour la vaccination contre le Covid-19 ouverts à Saint-Vallier

Ce sont 600 nouveaux créneaux de vaccination contre le Covid qui ont ouverts au centre de Saint-Vallier (Drôme), lundi matin. Il s'agit du vaccin Pfizer. Ce ne sont pas des doses supplémentaires, mais le renouvellement pour un mois des 348 doses par semaine dont disposait le centre depuis janvier.

"Ce n'est pas assez"

"Malheureusement ce n'est pas assez. On a un taux d'incidence de 374 cas pour 100 000 habitants, ce qui fait un taux de positivité de 15,4 quand la moyenne départementale est à un taux de positivité de de 10,2, donc ces 600 créneaux en plus, c'est trop faible par rapport aux besoins réels qu'il y a dans la population", souligne Pierre Jouvet, le président de la communauté de communes Portes DrômArdèche. La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone, entre 9h et 13h, au 04 75 68 37 87.