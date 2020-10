56 résidents et 9 salariés de l'Ehpad La Lilardière de Meung-sur-Loire sont positifs au Covid-19. Deux résidents ont dû être hospitalisés, les autres sont en majorité asymptomatiques, selon la direction de l'établissement, qui précise que le virus est entré "via une personne extérieure".

65 cas de Covid à l'Ehpad La Lilardière de Meung-sur-Loire, le virus est entré "via une personne extérieure"

Cluster à l'Ehpad la Lilardière de Meung-sur-Loire. 65 cas de Covid-19 viennent d'être recensés dans la maison de retraite du groupe Korian. Parmi eux, 56 résidents et 9 salariés. Deux résidents ont dû être hospitalisés, mais les autres malades sont majoritairement asymptomatiques, selon la direction.

Par précaution et pour freiner la propagation du virus, l'ensemble des 90 résidents sont confinés pour au moins sept jours. Mais la situation est "maîtrisée", assure Didier Valogne, le directeur du groupe Korian en Centre-Val-de-Loire. Reste à savoir comment le virus a pu entrer dans l'établissement malgré le protocole sanitaire stricte mis en place.

"Il a pu y avoir un contact" entre un résident et l'un de ses proches

Une chose est sure, le nouveau coronavirus est entré via "une personne extérieure", confie la direction, une personne venue rendre visite à un proche. Le directeur régional du groupe Korian estime qu'il a pu y avoir "un contact, une caresse sur la main d'un résident", malgré une désinfection obligatoire au gel hydroalcoolique.

L'ensemble des résidents et du personnel seront de nouveau soumis à des tests ce lundi et ce mardi. D'ici là, Didier Valogne lance un appel au personnel soignant de la région. Il demande à tous les aide-soignants, infirmiers et agents du service hospitalier volontaires de venir prêter main forte à leurs collègues de Meung-sur-Loire.