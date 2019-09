650 coureurs et marcheurs au sommet du Ventoux ce jeudi pour la recherche contre le cancer

Pour la troisième édition française de Ventoux contre Cancer et la treizième Néerlandaise, cette manifestation sportive à pied ou en vélo engage des professionnels de santé mais aussi des patients au profit de la recherche pour parcourir 26 km entre Sault et le sommet du Ventoux.

Beaumont-du-Ventoux, France

À l’origine une initiative venue des Pays-Bas, il y a 13 ans de cela quand un Néerlandais atteint d’un cancer au cerveau a franchi le sommet en vélo et récolté 37.500 euros au profit de la recherche dans son pays. Depuis, avec la création d'une fondation Mont Ventoux aux Pays-Bas et d’une association ici « Ventoux contre Cancer », ce rendez-vous de fin août ou début septembre est devenu un des symboles sportifs pour faire avancer la recherche contre la maladie.

Chaque année, de plus en plus de participants. Ce jeudi, 515 Néerlandais et 135 Français (ils étaient 40 locaux puis 103 sur les deux dernières éditions) ont endossé les maillots bleus ornés de rouge pour rallier Sault au sommet. Parmi eux étaient inscrits des médecins, des personnels soignants ou administratif, mais aussi des patients de l'Institut Sainte-Catherine à Avignon.

Chaque participant s'engage à trouver autour de lui un minimum de 400 euros de don. Déjà plus de 75.000 euros était récoltés au départ de la première des deux journées qui étaient parrainées par le journaliste Patrick Chêne. Mais il est possible, pour tout à chacun, de participer financièrement et même modestement sur le site www.ventouxcontrecancer.eu jusqu'au 29 septembre.

La Fondation Ventoux aux Pays-Bas va redistribuer à trois organismes contre le cancer les dons récoltés : l'hôpital de la Timone à Marseille, Cami Sport & cancer à Aix en Provence et l'Institut Sainte Catherine à Avignon, lequel a été choisi pour les trois éditions françaises. L’institut qui est un des cinq pôles d’excellence français en radiothérapie et cancérologie a deux projets en perspective avec les fonds qui lui seront à nouveaux attribués.

Un projet de recherche clinique pour le nouvel hôpital de jour qui a déjà commencé à être financé par les deux dernières éditions. Autre projet : équiper les 54 lits du nouvel hôpital de jour de tablettes tactiles a disposition des patients lors leur chimiothérapie avec radios, TV, journaux, films, internet mais également des informations sur les traitements ou vidéos sur les parcours de soins prodigués à l’Institut.