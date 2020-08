7.500 masques distribués aux collégiens du Territoire de Belfort

A quelques jours de la rentrée scolaire, le département annonce qu'il va distribuer un masque lavable pour chaque collégien et personnel des établissements du Territoire de Belfort, afin de se protéger contre le Covid-19.

La rentrée scolaire s'annonce particulière cette année. A une semaine du retour en classe, les collectivités annoncent un peu partout la distribution de masques gratuits pour les élèves, alors que l'épidémie de Covid-19 est toujours présente.

Dans le Territoire de Belfort, un masque sera remis à chaque élève ainsi qu’à chaque personnel départemental travaillant dans l'ensemble des collèges publics et privés du département, annonce Florian Bouquet, le président du département.

Masque lavable et réutilisable

Cette distribution représente environ 7.500 masques (élèves et personnels compris). Ces équipements sont des masques de classe 2, lavables et réutilisables jusqu’à 50 fois et homologués par l’AFNOR. Ils ont été fabriqués localement au Techn’hom.

Le Département rappelle que chaque habitant du Territoire de Belfort avait bénéficié au 11 mai d’un masque. Les collégiens en avaient bénéficié d’un second lors de la reprise des cours dans les établissements du secondaire.

