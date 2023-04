700 donneurs de sang attendus à Rennes, pour l'évènement "Tout Rennes Donne"

Quelques gouttes pour sauver des vies. L'Établissement Français du Sang en Bretagne cherche des nouveaux donneurs et compte bien y parvenir à travers l'événement Tout Rennes Donne , qui a débuté lundi et s'achève samedi. Julien Robinet, le directeur collecte à l'EFS Bretagne, était l'invité de France Bleu Armorique, ce mercredi 5 avril.

France Bleu Armorique : pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez rappeler en quoi consiste cet événement ?

Julien Robinet : C'est une opération qui a lieu tous les ans pour parler du don. Bien évidemment, c'est important, c'est vital, ça sauve des vies. On le fait notamment pour les nouveaux donneurs. Sur un thème un peu plus festif, puisqu'on a quelques animations autour du bien-être, ainsi qu'une collation améliorée. On a voulu créer une ambiance un peu différente, un peu événementielle. On le sait, ce sont des éléments qui jouent pour simplement être plus en confiance, cela aide à venir faire ce premier don.

C'est un temps fort de l'année pour l'EFS Bretagne ?

C'est un événement important puisque sur cette opération, on attend environ 700 donneurs. C'est l'occasion de faire ce premier don et puis aussi de parler plus largement des dons. Il y a bien sûr cette opération, mais il faut aussi pouvoir se mobiliser tout au long de l'année. Il n'existe pas d'alternative au don de sang et ça permet de répondre à des besoins vitaux.

On en est où des besoins en Bretagne en ce moment ?

Aujourd'hui, en termes de réserves, on est à un niveau plutôt stable, mais il reste quand même fragile puisqu'avec les ponts du mois de mai puis l'été, il y a une période de mobilisation des donneurs plus difficile qui arrive. Donc c'est important d'avoir un niveau de réserve suffisamment élevé en amont. Aujourd'hui, avec la situation sociale qui est complexe et les dons sont perturbés. Et donc on connaît depuis plus de cinq semaines une baisse de fréquentation importante de nos collectes.

C'est important de donner régulièrement car le sang se conserve peu de temps ?

Oui, un globule rouge, ça se conserve 42 jours, des plaquettes, c'est à peine sept jours. Donc, on ne peut pas avoir des réserves et on ne peut pas constituer des réserves pour une période suffisamment longue. Donc, forcément, on a besoin toujours en permanence d'un équilibre entre les dons qui sont réalisés et puis les besoins des patients. Donc, c'est important de pouvoir se mobiliser tout au long de l'année. La transfusion permet d'apporter des produits qui sont indispensables à la vie. On ne peut pas vivre sans globules rouges, on ne peut pas vivre sans plasma, on ne peut pas jouer sans plaquettes. Donc, c'est évidemment fondamental de pouvoir répondre à ces besoins.