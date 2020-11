Seine-et-Marne : pour lutter contre le coronavirus, un nouveau système teste et purifie l'air intérieur

Julian Joumouillé l'un des co-inventeur du QuosAir qui mesure la qualité de l'air et Fiona Heros responsable Marketing et partenariat

Un système pour tester et purifier l'air qui permet de diminuer de moitié la propagation du virus de la Covid 19 dans l'air intérieur est proposé par deux jeunes ingénieurs en Seine-et-Marne, installés dans la pépinière d'entreprises de Champs-sur-Marne.

Avec la covid 19, la qualité de l'air est devenue un enjeu de santé publique

A l'origine, deux ingénieurs de l'ESIEE Paris, Julian Joumouillé et Céline Dourletont ont créé une entreprise qui gère des plates-forme d'objets connectés, mesurant entre autres la qualité de l'air.

Ils ont inventé un petit appareil baptisé Quos Air, relié à une plate forme.

Ce petit capteur en forme de spirale mesure la température, le taux d'humidité et le taux de C02 dans l'air ambiant. Mieux, il clignote quand l'air est confiné.

Or, souligne Fiona Héros, la responsable du marketing "Plus le taux de C02 est élevé, plus le risque de propagation du virus l'est également". D'où l'importance de savoir quand il faut aérer les pièces pour renouveler l'air.

QuosAir qui permet de mesurer la qualité de l’air intérieur. © Radio France - Isabelle Piroux

Quos Air a d'ailleurs été référencé comme solution officielle du conseil régional d'Ile-de-France pour limiter la propagation du virus, explique Jullian Joumouillé l'un des deux co-inventeurs: "Nous avons bénéficié d'une subvention de 110.000 euros de la Région pour aider à son industrialisation en France".

Aujourd'hui, toute l'électronique vient d'Alsace, la partie plastique est fabriquée près de Bourges et l'assemblage est réalisé à Champs-sur-Marne.

Mesurer la qualité de l'air, mais aussi la purifier et la désinfecter

Tester l'air c'est bien mais que faire quand les bâtiments ont des fenêtres qui ne s'ouvrent pas et quand on ne peut donc pas aérer ?

Il y a un mois, les deux jeunes inventeurs ont trouvé la solution.

Implantés sur la pépinière d'entreprises de Marne-la-vallée, la Maison de l'Entreprise Innovante, gérée par la Chambre de Commerce et d'Industrie, ainsi que l'agglomération Paris-Vallée de la Marne, ils ont été mis en relation avec un entrepreneur qui commercialise un purificateur d'air à Champs-sur- Marne lui aussi.

Avec lui ils ont lancé le Pack R Quos, qui offre donc aux entreprises ou aux collectivités locales, une solution complète pour freiner la propagation du virus.

le Pack R'Quos qui permet de tester la qualité de l'air mais aussi de le purifier et de le désinfecter © Radio France - Isabelle Piroux

"Le purificateur d'air fonctionne aux UV", explique Julian Joumouillé . "C'est une machine qui génère de toutes petites traces d'eau oxygénée, qui est un désinfectant naturel, qui les projette dans l'air, les ventile, permettant ainsi de détruire les moisissures, les bactéries et les virus".

"Ce n'est pas du tout nocif pour l'homme, ajoute Fiona Héros. Cette solution permet de purifier l'air intérieur en continu et en présence humaine. Vous pouvez laisser l'appareil fonctionner avec des salariés dans l'entreprise".

Encore mieux, l'appareil a également un bouton booster qui permet de désinfecter entièrement la pièce en quelques heures, mais cette fois-ci sans salariés.

Aujourd'hui, plusieurs secteurs sont déjà intéressés, les crèches, les écoles, les Ehpad où le système est d'ailleurs en test.

"On a aussi un pack qui permet de se mettre en conformité avec la loi sur la qualité de l'air et maintenant avec la Covid 19, on propose aussi notre solution pour purifier l'air intérieur", explique Fiona Héros.

Certaines banques se sont montrés intéressées.

Les deux inventeurs envisagent également de proposer leur Pack R Quos aux hôpitaux, voire au secteur des transports et à tous les établissements recevant du public.

Pour le moment, le Pack R Quos est uniquement réservé aux entreprises et aux collectivités locales.