8,4% de variants sud-africain et brésilien dans le Doubs, le port du masque obligatoire dans tout Besançon

Dans le département du Doubs, plus 8% des tests révèlent la présence des variants sud-africain et brésilien, un taux supérieur à la moyenne nationale. Le Préfet du Doubs et l'Agence Régionale de Santé prennent une série de mesures ce jeudi 4 mars 2021.

Le préfet du département du Doubs, Joël Mathurin, prend un arrêté rendant obligatoire le port du masque sur l'ensemble des communes de Besançon, Saint-Vit, Montferrand-le-Château et Quingey à compter de vendredi 5 mars 2021. Des communes où le variant sud-africain a été détecté. "Nous étudions également la possibilité d'éteindre l'obligation du port du masque dans tout le département", ajoute Joël Mathurin.

8,4% de variant sud-africain

"On a 46% de variant britannique, 8,4% de variants sud africain ou brésilien qui nous préoccupent, contre 3% au niveau régional, et 6% au niveau national, précise Nezah Leftah-Marie, déléguée départementale de l’Agence régionale de santé dans le Doubs . Ce taux est porté par la situation à Besançon, Saint-Vit et Montferrand-le-Château".

Généralisation du port du masque dans tout le Doubs à l'étude

"Nous devons enrayer la propagation de ces variants sud africain et brésilien, prévient le Préfet. Nous allons donc rendre le port du masque obligatoire sur l’ensemble des quatre communes où les variants sud-africain et brésilien ont été détectés. Nous y renforcerons le dépistage et accélérerons la campagne de vaccination. Les contrôles seront renforcés par la police municipale avec discernement et pédagogie. Dans les autres communes du département du Doubs, la concertation se poursuit avec les maires. La généralisation du port du masque n'est pas exclue" conclut Joël Mathurin.

Dans le Doubs, le taux d'incidence est actuellement de 206 cas pour 100.000 habitants, contre 220 au niveau national (164 au niveau régional). C'est le taux le plus élevé dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et il est en hausse depuis une dizaine de jours.