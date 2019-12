8 Français sur 10 prendront de bonnes résolutions pour leur santé en 2020

80% des Français veulent faire plus de sport, se mettre au régime et dormir plus. Telles sont les bonnes résolutions 2020 publiées lundi dans le baromètre Carnet de santé réalisé par Odoxa pour la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), France Info et Le Figaro.

Le triptyque des bonnes résolutions des Français pour 2020 en matière de santé : faire plus d’activité physique, perdre du poids et dormir plus. C'est ce que montre un sondage Odoxa publié lundi. Ce "Baromètre Carnet de Santé" pour la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), franceinfo et Le Figaro révèle surtout que le moral des soignants est au plus bas.

Le sommeil est la nouvelle bonne résolution

Piscine, tennis, jogging, c'est décidé en 2020, les Français vont se remettre au sport (42%). Ils envisagent également d'en finir avec leurs bourrelets sur les hanches en se mettant au régime (32%).

Mais la nouveauté en 2020 pour retrouver la forme, c'est d'agir pour améliorer le sommeil (30%). En dormant mieux, en se reposant véritablement pour récupérer de sa fatigue, il s'agit aussi de combattre ce stress qui nous mine.

Agir aussi sur ce qui ne se voit pas

Si pour retrouver leur souffle, la moitié des fumeurs veulent arrêter la cigarette, seule 7% des Français estiment devoir réduire leur consommation d'alcool.

La difficulté en matière de bonne résolution liées à la santé c'est notre tendance à vouloir agir sur ce qui se voit, comme les kilos en trop. Nous avons plus de mal a prendre conscience des effets des maladies cardiaques. "Le problème c’est que l'hypertension, le diabète, le cholestérol, ce sont des chiffres !" explique le cardiologue Fabien Guez dans son livre au titre provocateur "Comment avoir une crise cardiaque" (Éditions Hugo Doc).

Tenir ses bonnes résolutions de santé, facile à dire !

Mais comme toutes bonnes résolutions, il n'est pas simple de s'y tenir. Les chercheurs de l’université d’Ottawa (Canada) ont publié dans le Journal of the American Heart Association, une étude expliquant ce qui empêche de respecter ses engagements concernant la santé.

Les trois principaux freins sont le manque de volonté ou d’autodiscipline, les horaires de travail et les responsabilités familiales.

La santé se dégrade

Si, globalement, une majorité de Français ( 73%) font un bilan positif de l’année 2019 pour leur propre santé, il se montre plus critique en ce qui concerne la santé en France. Par ailleurs 42% d’entre eux pensent que leur état de santé se dégradera l’an prochain.

L'hôpital va mal, pour près de 80% des Français et 96% des personnels hospitaliers. La situation des urgences est jugée critique.

Le moral des personnels soignants au plus bas

Malgré les annonces du "plan hôpital" présenté en novembre 2019 par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, le moral des personnels hospitaliers est toujours en berne, souligne le Carnet de santé d'Odoxa.

Plus de la moitié des infirmiers et des aides-soignants se sentent incapables d'exercer correctement leur mission. La situation de l'hôpital et le fonctionnement de notre système de santé ne s'arrangeront pas en 2020 d'après 9 soignants sur 10.