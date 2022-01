"8 jours de stocks de sang alors qu'il en faudrait 12", s'alarme le responsable de l'EFS en Picardie

En pleine cinquième vague du coronavirus, l'Etablissement Français du Sang multiplie les messages et les appels aux dons pour faire remonter le niveau des stocks qui a diminué de façon dangereuse.

"On est revenu au seuil alarmant du mois d'octobre", explique Thomas Diart, le responsable de l'EFS en Picardie. "On avait 73 000 poches de sang au niveau national avant la Toussaint et l'appel lancé par l'EFS avait permis de repasser à 100 000 poches. Là, on est de nouveau à 76 000 poches partout en France", détaille-t-il.

Plus de collectes dans les entreprises

L'EFS est confrontée depuis près de deux ans à des difficultés liées à la crise sanitaire. "Nous ne pouvons plus faire de collectes en entreprises ou dans les lycées par exemple", explique Thomas Diart. Les habitudes des donneurs, même les plus réguliers ont changé. "Quand on est en télétravail, on ne va pas forcément ressortir de chez soi pour aller donner son sang."