80.000 doses de vaccins anti-Covid livrées dans les Hauts-de-France d'ici mi-janvier

Entre le 26 décembre et la mi-janvier, ce sont au total près de 90.000 doses de vaccin anti-Covid qui auront été livrées dans les Hauts-de-France, selon les chiffres communiqués par l'Agence Régionale de Santé. 40.000 doses de vaccins doivent être livrées cette semaine: 10.000 doses seront livrées au CHU de Lille et 5.000 doses dans chacun des 6 établissements des Hauts-de-France disposant d'un congélateur de stockage: les hôpitaux de Valenciennes, Arras, Calais, Amiens, Beauvais et Laon.

40.000 doses supplémentaires seront livrées la semaine suivante dans les mêmes lieux. Ces doses viennent s'ajouter aux 9.750 premières doses de vaccin livrées le 26 décembre au CHU de Lille pour l'ensemble de la région.

Des centres de vaccination pour les professionnels de santé ouvrent ce mercredi à Calais, Arras et Valenciennes

Ces doses permettront de poursuivre les vaccinations en Ehpad, 15 nouveaux établissements des Hauts-de-France sont concernés cette semaine, ce qui représente environ 750 nouvelles personnes vaccinées. Mais ces doses serviront aussi à la vaccination des professionnels de santé, éligibles. Il faut pour cela être en activité, avoir plus de 50 ans et / ou présenter des pathologies à risque. Trois centres ouvrent ce mercredi dans les hôpitaux de Calais, Arras et Valenciennes, en plus de celui du CHU de Lille qui a ouvert dès le mardi 5 janvier.