80% des logements de Bordeaux Métropole éligibles à la fibre optique

L'année 2020 sera celle de la fibre ! Huit foyers sur dix peuvent déjà demander leur raccordement dans la métropole de Bordeaux. Orange l'installe mais les autres opérateurs peuvent aussi utiliser le réseau donc le choix du fournisseur d'accès est totalement libre !

1.500 kilomètres de câbles ont été tirés et 3.000 armoires installés sur la métropole dissimulés au maximum notamment dans le centre historique de Bordeaux.

Le déploiement dans la rue doit être terminé dans les semaines à venir et ensuite il restera à raccorder les 20% de logements restants, ce qui peut prendre jusqu'à 6 mois.

C'est un peu plus long ailleurs en Gironde puisque l'appel d'offre lancé par le département est plus récent sur les 450.000 logements à raccorder si on exclu Bordeaux métropole et Libourne, seuls 40.000 sont éligible à la fibre pour l'instant mais l'objectif est national une couverture haut débit pour tous d'ici fin 2020 et très haut débit d'ici fin 2022.

Si vous voulez tester votre éligibilité et pour suivre les étapes du déploiement, Orange a mis en ligne une carte de couverture sur le site réseaux.orange.fr