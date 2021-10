800 000 euros du Ségur pour le CMPR Bretegnier d'Héricourt : "On sabrera le champagne à l'inauguration !"

800 000 euros pour le centre de réadaptation Bretegnier d'Héricourt. C'est l'un des deux investissements liés au Ségur de la santé dans le Territoire de Belfort. L'établissement souhaite s'agrandir avec un nouveau bâtiment pour augmenter son nombre de places en hôpital de jour. Doubler la capacité, en passant de 50 à 100 places.

Les équipes ont surtout subi le manque de place lors de la crise sanitaire © Radio France - Nicolas Joly

Fin du casse-tête

C'est la fin du casse-tête pour la directrice adjointe, Sandrine Petiaux, qui ne savait plus comment pousser les murs. "Tout ce qui est salle de sport, salle d'ergothérapie sur l'hôpital de jour est vraiment très restreint. On investit, on aime beaucoup avoir du matériel diversifié, et aujourd'hui, les locaux sont trop étroits", détaille-t-elle. Ce manque de place, elle l'a surtout ressenti pendant la crise sanitaire. "Il a fallu créer une deuxième salle de sport, donc on a utilisé nos salles de réunion et notre petit espace salon de thé", se souvient-elle.

Les profs de sport sont contents de retrouver un peu d'espace © Radio France - Nicolas Joly

La directrice adjointe n'a pas encore les plans du futur bâtiment, elle va donc attendre un peu avant de célébrer la nouvelle. "On sabrera le champagne à l'inauguration !". Et le partager sans doute avec les profs de sport, contents de retrouver un peu d'espace. Julien Tripard ne pouvait plus faire certains exercices. "Des activités comme le tennis adapté, le badminton, des activités ludiques pour les patients qui sont impossibles à réaliser dans la salles à cause des autres machines." Les patients seront toujours accueillis dans le bâtiment principal. Seuls les services techniques seront déplacés dans la nouvelle structure.