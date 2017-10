800 000 patients pour le GHT de la Loire, le plus gros groupement hospitalier de France

Le GHT, le Groupement Hospitalier de Territoire qui réunit officiellement, depuis le 1er juillet 2016, vingt établissements hospitaliers autour de Saint-Étienne. Un groupement qui lance son site internet pour se faire enfin connaitre des patients.

Le GHT de la Loire prend forme et devient concret pour les patients. Depuis quelques mois, 20 établissements qui concernent 800.000 patients de la Loire mais aussi le nord Ardèche et le l'ouest du Rhône travaillent ensemble. Depuis un peu plus d'un an, les équipes, les médecins s'accordent autour de cette idée de GHT. Mais avec le lancement du site internet du GHT Loire, les patients vont aussi pouvoir s'approprier ce Groupement Hospitalier.

Dossier patient unique

Selon l'évolution de la pathologie ou de la maladie, vous pourrez passer d'un établissement à l'autre. Le tout sera encore plus concert dans deux ans, à peu près, avec le dossier patient. Un dossier médical unique pour les 20 hôpitaux que tous les médecins, tous les soignants pourront consulter. L'idée aussi c'est de garantir aux patients les meilleurs soins. En ce moment l'hôpital de Roanne a peut-être un peu de mal à trouver des médecins en ophtalmo, en gastro ou encore en pneumologie. Mais grâce aux GHT, ceux du CHU de Saint-Étienne pourront prendre le relais et venir à Roanne.

Concurrence entre hôpitaux

La mise en place du GHT, transforme les équipes depuis un an déjà. A Roanne, certains médecins viennent du CHU de Saint-Étienne renforcer les équipes en ophtalmologie, en gastroentérologie ou encore en pneumologie. En revanche, les syndicats sont un peu inquiets pour le service de radiothérapie. Astrid Vial est la secrétaire de la CGT à l'hôpital de Roanne. "On est inquiet pour ce secteur qui a été déjà été difficulté par le passé. Ça pourrait être l’institut de cancérologie de la Loire à Saint-Étienne qui va dire on reprend les patients de Roanne. Ce GHT met même en concurrence les établissements publics entre-eux. 140 km aller et retour pour une radiothérapie, c’est évidemment dommageable pour les patients".