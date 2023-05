800 écoliers "ramènent leur science" à Nancy

Ils déambulent d'une table à l'autre pour découvrir les projets scientifiques réalisés par leurs petits camarades dans d'autres écoles. Près de 800 élèves de Meurthe-et-Moselle - de la grande section de maternelle au CM2 - se sont retrouvés ce jeudi à la salle des fêtes de Gentilly, à Nancy, lors d'une matinée dédiée à l'opération "Ramène ta science".

Opération conduite par la Maison pour la science en Lorraine , placée sous l'égide de l'Université de Lorraine. En résumé : des étudiants accompagnent sur cinq séances pendant l'année scolaire le projet scientifique d'une classe, par exemple autour de l'eau, de l'électricité ou encore du recyclage. Des projets mis en commun à Gentilly et présentés sous forme d'ateliers aux élèves.

Valoriser les sciences à l'école

Comme cet atelier de fabrication de papier recyclé, animé par Emaline Leroy, étudiante à Polytech Nancy . Elle se souvient, lors de ses interventions en classe, ne "pas avoir eu vraiment de blanc. La moindre question, on avait tout de suite des réponses ! Les élèves ont beaucoup participé." Les élèves se sont réellement glissés dans la peau de scientifiques. "Ces petites expériences sont réalisées, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on s'attendait à ça ? Qu'est-ce qu'on en déduit ? Et du coup, quels sont les savoirs qu'on va pouvoir construire à partir de ces expériences ?" souligne Delphine Champmartin, enseignante de chimie et formatrice à la Maison pour la science en Lorraine.

Le but ? Donner aux sciences une place à part à l'école. "Elles font toujours partie des programmes mais il est vrai que la pression est là sur le français et les mathématiques, surtout depuis quelques années", note Didier Mérou, professeur des écoles à Nancy et formateur à la Maison pour la Science en Lorraine. "Parfois, les sciences sont non pas mises de côté mais on a du mal, nous enseignants, à arriver au bout du programme de sciences parfois. Au moins avec ces cinq séances programmées, on est sûr qu'on fera le temps imparti pour ces sciences là !"