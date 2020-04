Dix-neuf résidents sont décédés dans un ehpad du 5è arrondissement de Paris

19 résidents sont décédés à l’Ehpad public Jardin des Plantes dans le 5è arrondissement, géré par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris. Soit un taux de mortalité de près de 20% dans cet établissement d'une centaine de résidents.

"Peut-être est-ce dû à l'exiguïté des lieux" selon Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire de Paris, mais aussi sans doute un membre du personnel diagnostiqué malade tardivement".

D'où la décision de la mairie de Paris de généraliser les tests de dépistage à l'ensemble du personnel de ces établissements et à tous leurs résidents. "Nous allons lancer 8 000 tests dès cette semaine", indique Emmanuel Grégoire. Les premiers seront réalisés dans deux Ehpad : celui du jardin des Plantes et un autre du XIIIe, avant d'être généralisés à l'ensemble des Ehpad publics et privés.

De son côté, la maire Divers Droite du 5è arrondissement, Florence Berthout, invitée de France Bleu ce mardi matin, se dit bouleversée par l'hécatombe survenu dans cet Ehpad du Jardin des Plantes. Et impatiente de voir se mettre en place les tests annoncés par la ville de Paris : "Evidemment qu’il faut faire des tests ! J'avais moi-même demandé à Anne Hidalgo de faire ses tests. Et j'ai aussi proposé de trouver un laboratoire et de payer sur mon budget ses tests, afin de les faire auprès des résidents mais aussi des personnels soignants".

Pallier le manque de matériel

La Ville s'est aussi lancée dans une course folle auprès de ses contacts et réseaux pour pallier le manque de matériel auquel font face les soignants de ces établissements dédiés aux personnes âgées. Car après la pénurie de masques, vient aujourd'hui la pénurie de blouses, gants, charlottes. "Nous avons passé des commandes bien sûr mais nous faisons aussi tous les fonds de tiroirs des établissements et entreprises qui pourraient avoir du matériel dont ils ne se servent pas", explique Emmanuel Grégoire.

L'opposante Dvd et maire du 5è arrondissement dénonce le manque de protection, notamment de surblouses : "les soignants n'en ont pas assez. Ils devraient pouvoir en changer pour passer d'une chambre à l'autre". Florence Berthout

"Il faut confiner, il faut imposer des mesures drastiques" estime-t-elle, et "peut-être transférer des résident d’un éhpad à un autre : ceux qui ne sont pas malade dans l’un, et ceux qui sont diagnostiqués positif dans l’autre" explique l'élue Divers Droite.