8000 jeunes vaccinés contre la méningite dans la région dijonnaise, c'est bien mais il en faudrait plus selon l'ARS

8000 jeunes vaccinés contre la méningite depuis début octobre, et le début de la nouvelle campagne de vaccination contre le méningocoque W dans la région de Dijon-Genlis. L'Agence régionale de santé voudrait faire encore mieux et appelle à poursuivre la vaccination, notamment auprès des apprentis.

Dijon, France

"On est déjà satisfait de la mobilisation mais il ne faut pas s'arrêter là", pour Olivier Obrecht, le directeur régional de l'Agence régionale de santé en Bourgogne-Franche-Comté, "il faut poursuivre la campagne de vaccination car plus la couverture vaccinale sera importante, plus on a une chance de stopper la propagation du méningocoque W dans la population des jeunes, qui est la plus concernée dans notre zone." La campagne concerne la tranche d'âge des 17-24 ans, dans la région de Dijon et Genlis.

8000 jeunes vaccinés depuis le 1er octobre

L'ARS aimerait doubler ce chiffre, d'ici la fin de la campagne, fin mars. Pour cela, l'ARS organisait hier un point au Centre des métiers de Longvic. Le lieu n'a évidement pas été choisi par hasard, plus de mille jeunes apprentis fréquentent le centre de formation. L'établissement, en plus de l'affichage, a fait passer l'information auprès des familles mais aussi des patrons des jeunes. La difficulté reconnait Claude Tillier, délégué régional de Santé publique France, c'est qu'à cet âge là on se sent en pleine forme, pourtant, poursuit-il "les trois personnes décédées ces deux dernières années étaient des jeunes en pleine santé."

Claude Tillier, délégué régional de Santé publique France, veut faire passer un message aux 17-24 ans. Copier

Pour vous faire vacciner :vous pouvez vous rendre chez un médecin généraliste qui délivre la prescription ou en prenant rendez-vous dans l'un des deux centres de vaccination de Dijon, le centre de vaccination du CHU où la prise en charge est gratuite ou au centre de prévention et de santé universitaire du campus de l'Université de Bourgogne.