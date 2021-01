84 % des pompiers de l'Isère sont prêts à se vacciner contre le coronavirus selon un sondage interne

Le Service d'Incendie et de Secours de l'Isère et le Départemental se mobilisent pour vacciner les 5400 pompiers isérois et les aides soignantes et aides à domiciles. La vaccination a commencé à Grenoble, Vienne et Bourgoin-Jallieu sur 3 sites pour les pompiers et 4 centres pour les soignants.

Au Service Département d'Incendie et de Secours à Fontaine, il y a désormais une entrée spéciale, réservée aux pompiers qui veulent se faire vacciner . Depuis vendredi, ils sont une centaine sur les 900 âgés de plus de 50 ans à avoir reçu leur première injection.

Il faut considérer l'intérêt collectif si l'on veut lutter contre la pandémie -le médecin chef du SDIS de l'Isère

Le tout premier à se faire vacciner, c'était le médecin chef du SDIS, Christophe Roux, pour donner l'exemple, et faire passer le message de la nécessité de penser "collectif" : "Ce n'est pas l'intérêt personnel qui importe, c'est l'intérêt collectif. Si tout le monde se vaccine, on pourra lutter contre cette pandémie. Si à titre personnel, on peut se sentir fort, considérer qu'on n'est pas forcément à risque, n'empêche, on connaît tous dans notre entourage une personne fragile. Et donc, il faut se serrer les coudes et se vacciner. Surtout qu'il y a moins de contre-indications sur cette vaccination que sur d'autres vaccins. Donc faisons appel à plus de sérénité, nous devons nous faire vacciner c'est un enjeu majeur pour le collectif."

84 % des pompiers isérois prêts à se vacciner

Il y a 3 sites de vaccination pour les pompiers de plus de 50 ans aujourd'hui en Isère. Outre celui du SDIS à Fontaine, des "lignes" de vaccination ont été mises en place dans les casernes de Bourgoin-Jallieu et de Vienne. A terme, quand la vaccination s'ouvrira aux autres tranches d'âge, elle sera proposée à l'ensemble des 5400 professionnels et volontaires du département.

Les pompiers isérois se montrent beaucoup plus favorables à la vaccination que l'ensemble de la population. Selon un sondage interne, 84 % se disent intéressés, contre 56 % pour l'ensemble des français, selon un dernier sondage Harris Interactive réalisé la semaine dernière (un chiffre en augmentation de 11 points par rapport à début décembre).

Les 3 sites de vaccination pour les pompiers vont s'ouvrir ensuite à d'autres publics prioritaires

Il faut dire que les pompiers de l'Isère sont en première ligne par rapport au virus : ils ont pris en charge près de 10 000 personnes, soit malades, soit suspectées d'être contaminées par le Covid. Ils ont aussi testé 3200 résidents dans les Ehpads et des détenus à la prison de Saint-Quentin-Fallavier.

Quand tous les pompiers seront vaccinés, ces sites pourront s'ouvrir à d'autres publics prioritaires en respectant la stratégie sanitaire du gouvernement.

Vaccination d'une soignante des Services d'aide à domicile du département de l'Isère - Conseil Départemental de l'Isère

Le département de l'Isère renforce 4 de ses 8 centres de vaccination pour recevoir 150 patients par jour

Il s'agit cette fois de vacciner les aides soignantes et les aides à domicile de plus de 50 ans du département. L'ensemble des structures des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile vont recevoir un courriel du conseil départemental pour indiquer aux professionnels comment procéder pour prendre rendez-vous et se faire vacciner dans l'un de ces 4 centres. Deux sont à Grenoble (le centre international de vaccination de la Ville de Grenoble rue Joseph Chanrion et le centre départemental de santé avenue Albert Premier de Belgique), l'un à Bourgoin-Jallieu et l'autre à Vienne.

Ces prises de rendez-vous permettront de calibrer la quantité de vaccins nécessaires. La mobilisation pour la vaccination est beaucoup moins importante parmi les soignants à domicile.

Ce qui m'a fait basculer c'est de voir des soignants, des médecins se faire vacciner -une aide à domicile de Brignoud

"Moi, ce qui m'a fait basculer à me vacciner vite, c'est le fait que les soignants, les médecins, un certain nombre de personnes se sont vaccinés", témoigne Monique Guérin, aide au domicile à Brignoud. _"Je me dis que mon exemple fera peut-être pareil pour les prochains. Dans les personnes dont je m'occupe, aucune ne souhaite se faire vacciner. Mais je pense que l'ayant fait, ça va sûrement les convaincre, et convaincre mes collègues et mon entourage, parce que la plupart sont quand même très réticents. Mais je me dis qu'_on a la chance de pouvoir se faire vacciner et de retrouver enfin la sérénité. Alors pourquoi s'en priver ? "

Pas de problème d'approvisionnement en vaccins qui viennent tous du CHUGA

Le SDIS et le Département de l'Isère s'organisent en soutien à la campagne de l'Etat et de l'Agence Régionale de Santé. Toutes les doses de vaccins proviennent du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble et elles sont livrées toutes les semaines en quantité suffisante.

"Le test sera la semaine prochaine quand on va ouvrir la vaccination à toutes les personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas en Ehpads", anticipe Jean-Pierre Barbier, le président du département qui se dit prêt à financer des équipes mobiles pour aller au-devant de ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à un centre vaccination.

La vaccination est la première marche de la fraternité de notre devise républicaine -Jean-Pierre Barbier, président du département

Jean-Pierre Barbier a aussi lancé un appel à se faire vacciner : "Il faut se faire vacciner, c'est le seul moyen de combattre cette pandémie, de retrouver une vie normale. La vaccination est une des premières marches de la fraternité de notre devise républicaine (Liberté-Egalité-Fraternité). Et je peux vous assurer que dès que viendra mon tour d'être vacciné, _dès que je serai dans la tranche d'âge, je le ferai_".