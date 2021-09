Alors que le pass sanitaire devient obligatoire ce jeudi 30 septembre pour les 12-17 ans, là où il est déjà exigé pour les adultes, près de 9 sur 10 des ados bretons ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus.

Alors que le pass sanitaire est obligatoire pour les ados, 89% des 12-17 ans en Bretagne ont déjà reçu une première dose, contre environ 71,3% selon les derniers chiffes disponibles (au 23 septembre), au niveau national. Cette vaccination se fait à un "rythme régulier depuis le mois d'août", explique Anne-Briac Bili, la directrice de cabinet de l'ARS (Agence Régionale de Santé) Bretagne.

Si les plus de 16 ans peuvent décider eux-mêmes de se faire vacciner, les plus jeunes sont obligés d'obtenir l'accord d'au moins un parent. Par ailleurs, pour ceux qui refusent de se faire vacciner, le test de dépistage, qui devient payant le 15 octobre pour les adultes, restera gratuit pour les mineurs.

0,6% de soignants bretons suspendus

Alors que depuis le 15 septembre, les personnels des établissements de santé, ont l'obligation d'être vaccinés pour pouvoir continuer de travailler, en Bretagne, 465 ne l'ont pas fait et ont été suspendus. 465, ça ne représente que 0,6% des effectifs totaux en Bretagne, dans les établissements de santé. C'est un peu plus dans le Morbihan au CHBA, où 65 personnels (1 médecin, 50 soignants et 14 non-soignants) n'ont pas fourni de justificatif.

Démarrage poussif pour la troisième dose

Depuis le 13 septembre, les plus de 65 ans notamment, sont invités à recevoir une troisième dose de vaccin. Mais la campagne démarre "très très lentement", notamment en Bretagne. Dans la région, entre les résidents d'ehpads, les plus de 65 ans, les personnes atteintes de comorbidités et ceux qui ont eu le vaccin Janssen, 1 million de bretons sont concernés par cette troisième dose. 170.000 auraient déjà dû faire ce rappel en septembre. Seuls 35.000 l'ont effectué (20%).

Plus de masque à l'école, mais pas en Ille-et-Vilaine

La liste des 47 départements où le masque pourra être enlevé en primaire lundi 4 octobre, a été publiée ce jeudi. En Bretagne, ce sera le cas dans le Morbihan, les Côtes d'Armor et le Finistère, mais pas en Ille-et-Vilaine, car le taux d'incidence est à 53, juste au-dessus de la limite des 50 cas de Covid pour 100.000 habitants. Pour l'Ille-et-Vilaine, il faut que "le taux passe en dessous de 50 et sur une période d'observation de 5 jours".