Huitième vague de covid : "Ça a du sens de remettre le masque" pour Olivier Epaulard du CHU de Grenoble

Avec 30.000 nouveaux cas par jour, le covid est bien de retour en France et donc en Isère. Une huitième vague confirmée par l'invité de France Bleu Isère ce mercredi matin, le professeur Olivier Epaulard, infectiologue au CHU de Grenoble. On compte tout de même beaucoup moins d'hospitalisations que sur les vagues précédentes, grâce en grande partie à la vaccination. D'ailleurs, les plus de 60 ans, les soignants ou ceux proches de personnes fragiles sont invités à recevoir leur deuxième dose de rappel.

France Bleu Isère - On compte en ce moment 30.000 nouveaux cas de contamination au covid par jour. Est-ce qu'on fait face effectivement à une nouvelle vague ?

Pr. Olivier Epaulard : En terme de cas effectivement, depuis deux semaines maintenant, en Isère comme ailleurs, on est sur une augmentation du nombre de cas positifs. Mais, en tout cas pas encore, sur des cas hospitalisés. On a effectivement toujours quelques cas hospitalisés de personnes plutôt fragiles avec une infection par le Sars-CoV2 mais pour l'instant on n'est pas sur une vague d'hospitalisation.

Et comment on l'explique ?

On a bâti ce qu'on a pu appeler une espèce de mur de l'immunisation. C'est-à-dire que grâce à la vaccination, en très grande partie grâce aussi, si je puis dire, au fait que le virus a beaucoup circulé sous la forme d'Omicron en 2022, les gens se sont bâtis une immunité très forte qui permet d'éviter beaucoup les formes graves, sauf peut-être chez les personnes les plus fragiles, et qui fait que même si on voit actuellement une augmentation d'incidence de 10 à 20 % par semaine du nombre de cas, on ne voit pas du tout une situation hospitalière telle qu'on a pu la connaître. On est à des années lumière des crises de 2020.

Et justement, vous parliez de la vaccination. Une partie de la population est appelée à se refaire vacciner, à faire une deuxième dose de rappel avec de nouveaux vaccins à partir de lundi prochain. Les plus de 60 ans, les personnes qui sont au contact de personnes fragiles, les soignants aussi. Cette deuxième dose de rappel est utile pour cette partie de la population ?

D'abord, pour reprendre un petit peu les choses, ce n'est pas une nouvelle campagne puisque c'est depuis cet été que cette proposition est faite pour les plus de 80 ans et même plus largement pour les plus de 60 ans, pour les personnes fragiles et pour les soignants de faire ce deuxième rappel en prévoyant de le faire si on est à plus de six mois de la dernière dose, voire simplement à plus de trois mois de la dernière dose pour les plus de 80 ans. Et on avait aussi anticipé que de nouveaux vaccins prenant mieux en compte Omicron allaient arriver. Les personnes qui sont à six mois de leur dernière dose et qui ont une certaine fragilité pourront se faire vacciner avec ce vaccin antimicrobien.

Et il y avait peut-être besoin de rappeler finalement à ces personnes là, qu'il faut retourner se faire vacciner ?

En tout cas, effectivement, le fait que cette actualité d'arrivée de ces vaccins qui ciblent un peu mieux Omicron permet de refaire passer le message. Et d'ailleurs le message est double : à la fois si vous êtes dans cette fragilité particulière, vous avez plus de 60 ans, faites ce rappel six mois après. Et par ailleurs, comme le virus circule dans les endroits clos, dans les transports en commun, on remet le masque.

C'est une habitude qu'il faut reprendre ?

C'est un geste barrière qui marche très bien. Et comme on est en période de recirculation, ça a beaucoup de sens de reprendre au moins ce geste barrière du masque quand on est dans des endroits clos, en particulier les transports.

Mais est-ce que ça veut dire que chaque hiver, finalement, il faudra reprendre cette habitude de remettre le masque parce que le Covid reviendra de toute façon ?

Ça, c'est une question difficile. Est-ce que ce qu'on fait là de manière un peu exceptionnelle depuis deux ans pour le covid, ça présage de ce qu'on va faire pendant encore deux ans ou trois ans ? Les avis sont partagés. On voit effectivement que grâce à la vaccination, les conséquences de l'infection sont de moins en moins graves même s'il y a des cas. Et donc peut-être que d'ici un an, d'ici deux ans, on sera dans une autre forme de circulation du virus moins impactante. Donc il ne faut pas se dire oh là là, on va nous demander maintenant, tous les ans, pendant 50 ans, de mettre le masque pendant six mois par an dès qu'on est dans un endroit clos. Non, là, simplement, on pilote en quelque sorte des recommandations liées à ce qui se passe un peu au jour le jour ou semaine après semaine en terme d'augmentation de cas. Il ne faut pas se dire qu'on est en train de prendre des habitudes pour toute une génération, par exemple.