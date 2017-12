Orchies, France

Les analyses ont isolé une souche virulente de paramyxovirose au sein d'un élevage de pigeons destinés à la consommation à Orchies. Aussi appelée maladie de Newcastle, cette maladie virale des volailles est fortement contagieuse, chez les oiseaux sauvages et domestiques.

La préfecture du Nord a donc annoncé jeudi que les 9 000 volailles de cet élevage seraient abattues sur le site de l'exploitation et leurs cadavres seront destinés à l'équarrissage.

Les services de l'Etat ont également mis en place des mesures de restriction des mouvements d'animaux et de produits dans un rayon de 10 km, qui concerne aussi la Belgique.

Les éleveurs de la région appelés la vigilance

La Préfecture demande aussi aux éleveurs de signaler tout cas suspect sur leurs volailles: les animaux malades peuvent présenter des symptômes nerveux ou une mortalité. Une enquête épidémiologique va être menée pour déterminer l'origine de ce foyer. Depuis 1994, la vaccination est obligatoire pour les pigeons, qui sont particulièrement sensibles à cette maladie.

Pas de risque pour l'homme

L'homme n'est en revanche pas sensible à ce virus. La consommation d'oeufs, de viande de volaille et de produits d'origine avicole ne présente pas de risque et il n'y a pas de danger pour la santé publique, précise la Préfecture.