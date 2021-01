9 centres de vaccinations pour les personnes de plus de 75 ans en Vaucluse

La carte des centres de vaccinations sera publiée vendredi par le Ministère de la Santé mais on connait déjà 9 centres qui vaccineront en Vaucluse les personnes de plus 75 ans à Avignon, Carpentras, Sorgues, Pertuis, Apt, La Tour d'Aigues, Lauris, Le Pontet ou Sorgues.

Le site santé.fr n'est pas en panne ! Le ministère de la santé explique qu'il a été "bloqué volontairement, le temps de répertorier tous les centres de vaccination". Le site doit recenser les 600 centres de vaccination de France. Le site santé.fr devrait être à nouveau opérationnel vendredi matin à 8 heures.

Une carte des centres de vaccinations accessibles aux personnes de plus de 75 ans sera mise en ligne mais on connait déjà 9 centres de vaccinations en Vaucluse qui accueilleront des personnes de plus de 75 ans à partir de lundi à Avignon, Carpentras, Sorgues, Pertuis, Apt, La Tour d'Aigues, Lauris, Le Pontet ou Sorgues.

Réservation obligatoire sur Doctolib

Un nouveau centre a été ouvert à Apt jeudi à l'hôpital. Chaque après-midi il vaccine les professionnels de santé et à partir de lundi les personnes de plus de 75 ans.

A Cavaillon et Carpentras, on vaccine déjà les professionnels de santé depuis presqu'une semaine. A partir de lundi, les hôpitaux de Cavaillon, Carpentras et Avignon feront des injections de 9 heures à 17 heures aux personnes âgées de plus de 75 ans.

Au Pontet, SOS Médecins vaccinera matin et après midi, sauf le weekend.

A Pertuis, la communauté territoriale de Santé Lub est associée à l'hôpital pour des vaccinations tous les après midi.

Les médecins et infirmiers de Santé Lub vaccineront aussi dès lundi au foyer rural de Lauris tous les après midi .

A La Tour d'Aigues, vaccinations matin et aprés midi à la maison des services au public dès lundi.

A Sorgues, la maison des services au public proposera à partir de mardi 3 matinées de vaccinations.

Tous ces centre de vaccinations de Vaucluse vaccineront dès lundi des personnes de plus de 75 ans. La réservation est obligatoire sur internet via le site Doctolib.