Coronavirus : 90 000 masques pour les salariés des maisons de vin de Bourgogne

Face au Covid-19, toujours présent et menaçant, et afin de protéger les salariés des maisons de vin, la FNEB va distribuer 90 000 masques (types chirurgical) qui permettront de renforcer la sécurité sanitaire dans les bureaux, les cuveries et dans les vignes.

Malgré le déconfinement et alors que l'épidémie semble s'essouffler, la santé demeure, plus que jamais, la priorité absolue. La FNEB a participé à un programme national d’acquisition de masques (certifiés conformes aux normes européennes) coordonné par l'Union des Maisons et Marques de Vin.

Des masques distribués à travers toute la France

C’est un total, 600 000 masques qui ont été ainsi expédiés aux maisons de Bordeaux, de Loire et du Rhône, et donc aussi aux Maisons de Bourgogne, Beaujolais, Jura et Savoie. Ces masques ont été produits en Chine et envoyés en France en un temps record (moins de trois semaines). Ils devraient permettre de subvenir aux besoins des salariés pour les dix prochaines semaines.

Ces masques viennent compléter le dispositif de règles sanitaires strictes adoptées par les maisons de vin. En fonction du niveau de stock de ces masques début juillet, il sera éventuellement procédé à une nouvelle commande si les conditions de production et de transport le permettent.

Un monde du vin solidaire

Dans un communiqué, la FNEB explique que cette action sort un peu de son champ d’action classique mais "ce service exceptionnel se justifie par sa grande proximité avec ses adhérents et sa volonté d’être toujours à l’écoute de ses besoins de ces entreprises" indique Albéric Bichot, vice-président de la FNEB. Pour rappel, la FNEB regroupe des syndicats professionnels des maisons de vin de Bourgogne, du Beaujolais, du Mâconnais, du Jura, du Bugey et de la Savoie. Elle fédère environ 100 entreprises réalisant un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros et employant 6000 salariés.