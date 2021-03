95% des pharmaciens d'Indre-et-Loire sont volontaires pour vacciner contre le Covid-19

Presque toutes les pharmacies d'Indre-et-Loire se sont portées volontaires pour vacciner leurs clients contre le Covid-19, mais compte tenu du délai entre les commandes et la livraison des flacons, la vaccination en officines ne commencera sans doute pas avant vendredi prochain.

Une nouvelle étape importante dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 : les pharmaciens qui le souhaitent pourront administrer le vaccin Astrazeneca à partir de la semaine prochaine. Au niveau national, plus de 18.500 pharmacies sur 21.000 se sont portées volontaires, mais en pratique, en Indre-et-Loire comme dans les autres départements, il va probablement falloir patienter jusqu'au 19, voire au 22 mars pour pouvoir être vacciné.

Un flacon de 10 doses garanti pour chaque pharmacien. Un deuxième si les stocks le permettent

95% des pharmaciens de notre département se sont portés volontaires avant mercredi dernier pour recevoir un ou deux flacons d'astrazeneca, la semaine prochaine, mais il y a huit à dix jours entre la commande et la livraison. Les flacons n'arriveront donc pas avant jeudi ou vendredi prochain, dans l'après-midi. Le président du syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire, Julien Chauvin, recommande d'ailleurs à ses adhérents de ne pas donner de rendez-vous avant d'avoir reçu les livraisons, pour éviter les mauvaises surprises : "pour l'instant, il y a trop d'incertitude en ce qui concerne les quantités qui nous seront livrées et les jours d'approvisionnement, donc il est plus sage de prendre les rendez-vous de vaccination une fois que les doses de vaccin seront dans nos frigos".

Chaque pharmacien privilégiera sa clientèle

Chaque pharmacien vaccinera prioritairement sa propre clientèle, comme le font aussi les médecins généralistes. "Lorsqu'un patient se présente à l'officine, on en discute, on a déjà commencé à le faire. Si il est dans la cible prioritaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de 50 à 74 ans avec des comorbidités, on peut envisager de noter son téléphone pour le recontacter ou lui demander de nous rappeler en fin de semaine prochaine, quand les vaccins seront là, pour arrêter ensemble une date de vaccination". L'objectif est d'avoir au moins 10 volontaires à vacciner pour écouler en quelques heures toutes les doses contenues dans un flacon.

Si les premiers vaccins arrivent jeudi après-midi en Indre-et-Loire, la vaccination pourra sans doute commencer vendredi, mais dans la plupart des officines, il faudra attendre samedi, voire même lundi 22 mars, pour se faire vacciner