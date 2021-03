95% des résidents des mazets d'Argilier à Aubais dans le Gard vaccinés contre la Covid

Les Mazets de l'Argilier à Aubais (Gard) ont vacciné 95% de leurs 70 résidents - la moyenne nationale est à 83. Un des 3 Ephads - avec Vauvert et Alès - gérés par la Fondation Partage et Vie, (un organisme de 122 Ephads dans toute la France et à but non lucratif). La campagne de vaccination à Aubais est achevée et elle a été particulièrement fructueuse.

Des Ephad gérés par la Fondation Partage et vie

Un vent de liberté - sous contrôle quand même - souffle pour les résidents des mazets de l'Argilier tout proche de l'immunité collective, il a fallu faire preuve de pédagogie pour les convaincre de se vacciner.

Liberté encore surveillée pour les familles

"Moins de restrictions pour les résidents des Mazets", une certaine forme de liberté, indique la directrice, Valérie Dey. Pour autant, en attente de nouvelles dispositions, l'accueil des familles n'est pas modifié. "Une demie-heure seulement avec les masques pour seulement 2 visiteurs", indique-t-elle, "même si c'est frustrant pour eux et pour elles mais pour nous aussi".

50% des personnels vaccinés à Aubais

La moitié des personnels vaccinés, "ils sont en droit de prendre un peu de recul avec le vaccin" souligne l'infirmière-coordinatrice de l'Ephad d'Aubais. Christelle Porwol de préciser "que chaque jour, des tests antigéniques pour tous", le stoick de vaccin Pfizer est terminé, "ceux qui souhaiteront se faire vacciner utiliseront les autres quand ils seront disponibles".

