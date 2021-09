96% des effectifs du CHU de Toulouse remplissent l'obligation vaccinale

C'est le dernier chiffre actualisé ce mercredi 15 septembre à midi : au CHU de Toulouse, 96% des 15.800 agents, médicaux ou non, justifient avoir reçu au moins une dose de vaccin. Restent environ 500 personnes qui n'ont pas encore transmis d'information à leur direction.

Le chiffre évolue d'heure en heure, il était de 92% ce mercredi matin, il est désormais ce midi de 96%. Sur les 15.800 personnes employées par le CHU de Toulouse, 4% n'ont pas transmis, à date, de justification concernant l'obligation vaccinale en vigueur depuis ce 15 septembre.

à lire aussi À Toulouse, la clinique Pasteur mise sur la pédagogie pour convaincre les soignants non vaccinés

Pas de conséquences sur le fonctionnement de l'hôpital

Cela représente à cette heure-ci un peu plus de 510 agents, dont 130 environ de personnels non médicaux (administratifs, techniques). Leur répartition est assez homogène dans les services et leur absence, assure le CHU, ne pénalisera en rien le fonctionnement normal de l'institution.

Ceux qui ne peuvent justifier d'une première injection, d'une contre-indication vaccinale ou d'une contamination récente "ne peuvent plus exercer leur activité", selon la loi du 5 août. Cela doit se traduire pour eux par la suspension immédiate du contrat de travail, sans rémunération - à moins d'utiliser des jours de congés pour retarder l'échéance.