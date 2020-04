97% des Français font confiance aux soignants, particulièrement aux infirmières

La quasi totalité des Français font confiance au personnel soignant en général mais en particulier aux infirmières face à l'épidémie de coronavirus selon le baromètre Odoxa pour la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et publié vendredi avec le Figaro Santé et franceinfo.

La cote de popularité des infirmières n'a jamais été aussi haute. C'est ce que révèle le baromètre "Carnet de Santé : Les Français, les soignants et le Covid-19" réalisé par Odoxa pour la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) publié vendredi avec le Figaro Santé et franceinfo.

L'image des infirmières est "exceptionnelle"

L’image globale du personnel soignant dans son ensemble est excellente à 97% de bonnes opinions. Mais celle des infirmières est exceptionnelle à 96% de bonnes opinions, dont 70% de "très bonnes opinions", soit un bond de 27 points en cinq ans. 9 Français sur 10 jugent les infirmières compétentes, courageuses, bienveillantes, et passionnées. Ils sont un sur quatre a les applaudir chaque soir à 20h.

Souffrance au travail du au manque de moyens

Cette exceptionnelle cote d’amour n'efface pas la souffrance au travail. Débordés, les soignants n’ont jamais été aussi mécontents de leur exercice professionnel : 61% d’insatisfaits auprès des hospitaliers et même 68% auprès des infirmières. Plus de 8 infirmières sur 10 s'estiment mal payées, mal protégées et insuffisamment dotées en moyens nécessaires pour exercer leur métier. 9 sur 10 trouvent que les moyens alloués aux hôpitaux sont très clairement insuffisants. Elles se sentent abandonnées par les pouvoirs publics.

Le gouvernement aurait pu mieux faire face à l'épidémie

En revanche pour faire face à la pandémie, les Français ne font confiance ni au ministère de la santé (51% de défiance), ni au gouvernement (64% de défiance). Plus des trois-quarts des Français (76%) comme des professionnels hospitaliers (81%) estiment que l’Etat a failli et aurait pu mieux faire pour éviter la propagation de l’épidémie et la mortalité qu’elle a générée.