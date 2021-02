98 cas de COVID à l'EPHAD le Vallon de Saint-Pair-sur-Mer, plus gros cluster dans la Manche

C'est le plus gros cluster de la Manche à ce jour. L'Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Le Vallon à Saint-Pair-sur-Mer voit ses cas de COVID aller crescendo depuis le 9 janvier dernier où un premier résident était testé positif. L'épidémie a très vite gagné la maison de retraite et contaminé bon nombre de résidents. Le 22 janvier dernier 71 cas étaient recensés puis 88 quelques jours plus tard et malgré plusieurs campagnes de dépistage massif à ce jour on compte 98 cas de coronavirus dont 37 soignants au sein de l’établissement. 14 personnes sont décédées. Un infectiologue s’était déplacé pour donner les conseils d’usage et du personnel avait été dépêché sur place en renfort même la maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer, Annaïg Le Jossic, pensait le pic passé il y a de cela deux semaines. Mais le nombre de cas ne cesse aujourd'hui d'augmenter. Un bilan épidémiologique sera de nouveau réalisé la semaine prochaine.

Aujourd'hui l'EPHAD fait l'objet de la mobilisation de la direction, des équipes soignantes, de l’Équipe Mobile en Hygiène Hospitalière (EMH) du CH Avranches Granville, des élus mais aussi de l’ARS Normandie et du Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS) de Normandie. Des mesures ont été prises :

· Les résidents sont confinés dans leur chambre

· Les visites sont suspendues

· Chaque professionnel est affecté à une unité dédiée

· Les professionnels de santé confirmés covid-19 sont confinés à leur domicile

Les familles ont été informées et une cellule psychologique a été mise en place pour l’ensemble des résidents et du personnel.

Contactés la mairie et la direction de l'EPHAD Le Vallon à Saint-Pair-sur-Mer n'ont pas souhaité répondre.