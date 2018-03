Renung, Landes, France

Le 8 octobre 2017, Régine prend le départ à Mont-de-Marsan du premier marathon des Landes. A ses côtés son fils Thomas l’accompagne à vélo, et englouti comme prévu les 21 premiers kilomètres de la course avec ses cousins. A ce moment-là le jeune homme semble en bonne santé. Mais les jours suivants, des ganglions apparaissent sur son visage. Le médecin pense d’abord à une mononucléose, avant de procéder à d’autres tests qui le mèneront sur la piste du lymphome. Thomas est alors transféré à l’hôpital pour enfants de Bordeaux.

Le 17 novembre, à peine plus d’un mois après avoir couru le marathon à vélo, le jeune homme apprend qu’il est atteint d’un cancer du sang. Une leucémie lymphoblastique de type T qui pourrait, en fonction de l'évolution de la maladie, être soignée par une greffe de moelle osseuse. Immédiatement le garçon arrête le collège, et sa mère, employée au collège de Grenade sur Adour, se met en arrêt.

Thomas (à gauche) et sa cousine Charlène (à droite) lors du premier marathon des Landes, le 8 octobre 2017 © Radio France - Thomas Dullin

Le témoignage poignant de Thomas et sa mère Régine, entre incompréhension, espoir et combat depuis l’annonce de la leucémie du jeune homme, en novembre 2017. Copier

Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi nous ? Qu'est ce qu'on a fait ?

Le premier séjour de Thomas à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux va durer trois mois. Des débuts difficiles pour le jeune homme, qui entame une chimiothérapie, loin de sa maison à Renung (Landes) et de sa famille. Pour sa mère Régine c'est la stupeur et l'incompréhension. "On a pas compris ce qu'il lui arrivait. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi nous ? Thomas a toujours été sportif, il bouge beaucoup, il a passé son été à pêcher, chasser et faire du vélo". Autant de passions que la maladie mettra de côté. Et puis accompagner un enfant qui a le cancer, c'est apprendre à ses dépends autant de termes, de traitements et de médicaments que Thomas et sa mère auraient préféré ne jamais connaitre. "Les 15 premiers jours vous ne connaissez pas la maladie" explique Régine. "La leucémie on en a entendu parler. Les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes on sait, mais c'était en cours, à l'école. Là, d'un coup, vous plongez dans le milieu hospitalier, et puis petit à petit malheureusement, vous apprenez beaucoup de choses". Désormais biopsie, ponction lombaire, myélogramme et aplasie sont entrés dans leur langage courant.

La leucémie, un combat que Thomas compte bien remporter

Mais Thomas ne se résigne pas. Étonnant de courage, il est prêt à combattre sa leucémie "De toute façon je ne peux pas faire autrement, la maladie est en moi, je dois la faire partir". A 12 ans, le garçon ne voit pas ce cancer comme une injustice, mais comme un défi à remporter, un défi que le rend fort "c'est quelque chose que les autres n'auront pas, c'est quelque chose qui va forger mon mental". Et puis pour cet amateur de vélo, le cancer c'est comme une mauvaise étape du tour de France, une pente difficile qu'il est en train de gravir, et qu'il va finir par franchir.

Thomas, impatient de vaincre la leucémie pour remonter sur son vélo © Radio France - Thomas Dullin

Le plus difficile ce sont les séjours à l'hôpital. Je dois endurer la chimio et les fatigues ou nausées qui en découlent

Pourtant son quotidien est dur. Ses défenses immunitaires affaiblies, Thomas a du mettre de côté toutes ses passions. La chasse avec son oncle, la pêche et le vélo. Il ne peut plus être en contact avec des animaux, à commencer par ses deux chiens. Le renungois a aussi du quitter le collège, certains professeurs viennent lui donner des cours à domicile, mais il est parfois difficile pour lui de voir ses copains, interdits de visite s'ils sont malade. Et puis il y a les séjours à l’hôpital, le plus difficile à supporter pour Thomas. La fatigue, les nausées, les vomissements suite aux séances de chimiothérapie, les ponctions lombaire et les myélogramme.

Il faut que les gens se mobilisent et donnent leur moelle osseuse. Ils peuvent sauver des vies

Hier (22 mars) Thomas est retourné à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux pour un séjour d'une semaine au moins. Une étape importante pour lui. En fonction de ses résultats d'analyses, il va savoir s'il peut ou non recevoir une greffe de moelle osseuse. Une opération qui pourrait lui permettre de vaincre son cancer.

Thomas et sa mère Régine appellent le plus grand nombre au don de moelle osseuse © Radio France - Thomas Dullin

C'est pourquoi avec sa mère, le jeune homme lance un appel au don de moelle. "Il faut que les gens donnent, ça ne coûte rien, ça ne vous coûte que quelques heures dans votre vie" martèle Régine. En effet pour s'inscrire sur les listes de donneurs de moelle rien de plus simple : avoir entre 18 et 51 ans, être en bonne santé et faire une simple prise de sang. Peu de chance pour que vous soyez appelé par la suite. La probabilité de trouver deux individus compatibles en dehors de la fratrie est de 1 chance sur 1 million. "Et même si Thomas ne peut pas recevoir de greffe, votre don pourra servir à tous les autres enfants atteint d'une leucémie" conclut sa maman.