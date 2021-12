À 56 ans le Mayennais Philippe Rossignol vit sa séropositivité avec sérénité

En France, près de 170.000 personnes vivent avec le VIH. 1.000 d'entre elles vivent dans notre région Pays de la Loire. A Laval, Philippe Rossignol, 56 ans, est un habitant qui a contracté le sida il y a presque vingt ans. Le couperet est tombé en 2002.

"À l'annonce, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête et il y a eu une période de déni forcément" explique l'homme. Pourtant neuf ans plus tard, en 2011, le Mayennais entame un traitement. "J'ai une pilule à prendre par jour".Sa séropositivité acceptée, Philippe ressent désormais le besoin d'en parler.

"Je veux absolument montrer qu'une personne séropositive aujourd'hui n'est pas différente d'une personne séronégative. Il faut absolument changer les représentations des personnes séropositives. Ce n'est plus le tableau des années 80 ou 90, une personne vivant avec le VIH. Avec un traitement, on a la même espérance de vie qu'une personne séronégative" déclare le quinquagénaire.

Grâce à son traitement, la charge virale de Philippe est "indétectable". Il ne peut donc pas transmettre le VIH. "Quand j'ai des partenaires et que je sens qu'ils sont capables de comprendre ce que je vais dire, je n'hésite pas à leur expliquer que je suis séropositif, et ce que signifie le mot indétectable. J'ai mes analyses à l'appui mais jamais personne ne me les a demandées. J'en parle facilement et je pense que quelque part, les personnes sont rassurées" poursuit Philippe Rossignol. Le Mayennais vit donc sa séropositivité avec sérénité. Philippe est aujourd'hui secrétaire régional de l'association Aides, qui lutte contre le sida, et bénévole.

Dépistages gratuits et anonymes

L'association organise à Laval un dépistage gratuit et anonyme dans ses locaux de la rue Noémie Hamard entre 10h et 17h. L'hôpital, via l'équipe du CeGIDD* (centre de santé sexuelle) lance aussi une grande opération de dépistage jusqu'au 7 décembre. En voici les dates :