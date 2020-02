Grève à l'hôpital : le docteur Patrick Lafont, 65 ans, ne part à la retraite faute de successeur

Périgueux, France

A 65 ans, Patrick Lafont exerce toujours en tant que médecin au centre hospitalier de Périgueux. Par passion, certes, mais surtout parce qu'il ne serait pas remplacé s'il partait. "Je suis théoriquement à la retraite depuis trois ans, mais _je travaille toujours parce que je n'aurai pas de successeur_. Tant que je peux, je le fais", explique-t-il.

Une situation liée, selon lui, à la crise dans les hôpitaux publics. "J'ai toujours travaillé dans le service public et je ne conçois pas qu'on le laisse en perdition tel qu'il est actuellement, déplore Dr Patrick Lafont. Nous ne sommes pas une entreprise privée qui doit faire de l'argent. Nous sommes là pour soigner le patient et actuellement, nous n'avons plus les moyens matériels et surtout humains pour le faire correctement. Tout est à reprendre. Il faudrait des infirmières, des aides-soignants, du temps pour qu'ils puissent se consacrer aux patients. On voit des infirmières pleurer dans les couloirs, on voit même des collègues médecins pleurer dans les couloirs."

Une trentaine de manifestants à Périgueux

Ce vendredi, le médecin a tenu à manifester, lors de cette journée nationale de mobilisation du personnel hospitalier. En début d'après-midi, ils étaient une trentaine sur le rond-point de l'hôpital de Périgueux, à l'appel de la CGT, de la CFDT et de la CFE-CGC. Les grévistes ont notamment distribué des tracts aux automobilistes.

Certains patients ont également voulu montrer leur soutien en affichant des pancartes : "L'hôpital public m'a sorti du "trou" (et sans dépassement d'honoraires), à mon tour de "voler" à son secours".