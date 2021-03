"On passe par la piscine pour se faire vacciner ?" : des maîtres-nageurs mobilisés pour la vaccination

Ils avaient l'habitude de voir les gens piquer une tête, ils assistent maintenant ceux qui viennent pour une piqûre : trois maîtres-nageurs de la piscine d'Aixe-sur-Vienne travaillent en ce moment au centre de vaccination installé dans la maison de santé intercommunale, installée juste à côté.

De la piscine au centre de vaccination voisin

La piscine est fermée depuis le 15 janvier. Les agents ont donc été transférés vers d'autres activités, notamment l'accueil périscolaire. La maison de santé pluridisciplinaire du Val de Vienne, elle, s'est portée candidate pour devenir centre de vaccination contre le Covid, mais s'est retrouvée face à un problème : comment répondre au téléphone, prendre les rendez-vous et accueillir les patients venus pour se faire vacciner, sans surcharger les personnels déjà bien occupés par leurs missions et leurs patients habituels ?

Aussitôt informée, la mairie d'Aixe-sur-Vienne a proposé de mettre à disposition trois de ses quatre maîtres-nageurs. "Il fallait du personnel disponible, mais en même temps qui connaisse le territoire et les gens qui arrivent sur le territoire, explique Jérôme Billy, le chef de bassin. On avait ces deux compétences-là ce qui fait qu'on ne pouvait pas refuser".

Être maître-nageur est un avantage quand on accueille les patients explique le chef de bassin Copier

"On passe par la piscine pour se faire vacciner ?"

À l'accueil ce jour-là, c'est donc Olivier, maître-nageur, qui reçoit les patients ayant rendez-vous pour recevoir le vaccin contre le Covid-19. Pour lui, c'est une sacré reconversion : "Ça n'a rien à voir [avec la piscine]. À part l'accueil, qui est aussi présent à la piscine, après, c'est complètement différent. Là on ne fait que de l'accueil et de l'accompagnement... On aide les personnes âgées à remplir les fiches, on rend service à la communauté".

"On passe par la piscine pour se faire vacciner ?" Reportage au centre de vaccination d'Aixe-sur-Vienne Copier

Parfois, les patients reconnaissent les maitres-nageurs, ce qui permet de discuter plus légèrement et de dédramatiser la vaccination. Antonin, venu pour recevoir sa première dose de vaccin Moderna, lui, n'avait rien remarqué. "Je pense que c'est bien, aujourd'hui on a besoin de faire en sorte que tout le monde soit vacciner. Par contre, on passe par la piscine pour se faire vacciner ?"

Et l'aide des maîtres-nageurs est indispensable estime le docteur René Cahen, responsable de la maison de santé intercommunale du Val de Vienne. "Sans ce concours-là on ne pouvait pas fonctionner parce que notre secrétariat habituel est déjà totalement saturé par notre activité quotidienne donc ce n'était pas envisageable. Ça se passe formidablement bien, on a des gens réceptifs, dynamiques, qui assurent les choses sans aucun souci."

Moi, je suis médecin du sport donc travailler avec des maitres-nageurs ce n'est pas une nouveauté, mais pas dans ce cadre-là !

De nouveaux rendez-vous au mois d'avril

Et que les patients se rassurent : les maîtres nageurs ne s'occupent que des tâches de secrétariat, pas question pour eux de vacciner les patients. "Heureusement pour les patients qui vont venir se faire vacciner, sourit Jérôme Billy, parce que sinon on serait très mal, même nous déjà. Je ne me vois pas faire un vaccin ! Chacun a son rôle, on reste à notre petite place qui fait que le système tourne et roule".

La maison de santé du Val de Vienne a prévu de vacciner 100 patients par semaine contre le coronavirus, soit, en comptant le rappel, 400 personnes en huit semaines. Notez qu'il n'y a plus, pour l'instant, de créneaux disponibles pour obtenir un rendez-vous. Si vous habitez la communauté de commune du Val-de-Vienne, ou Isle, Verneuil, Saint-Laurent-Sur-Gorre, Gorre, Flavignac ou Lavignac vous pourrez prendre rendez-vous à partir de début avril en appelant le 05 55 11 36 30. Les maîtres-nageurs seront ravis de vous répondre.