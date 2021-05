A Audincourt, la vaccination prend une autre dimension

Le centre de vaccination d'Audincourt pousse les murs. Il déménage ce lundi du site Lucine vers l'espace Japy à la Filature. Cet espace plus spacieux va permettre de tripler le nombre d'injections.

Avec quatre lignes de vaccination, le nouveau centre permettra 3 000 injections par semaine au lieu de 1 000 aujourd'hui, avec une possibilité de pousser à 4 000 si nécessaire.

"Là, le vaccin arrive. Il faut réussir cette campagne de vaccination" explique Martial Bourquin le maire d'Audincourt © Radio France - Christophe Beck

Ce nouveau centre de vaccination mobilise de gros moyens humains : 6 médecins, 8 infirmières et une dizaine de personnels administratifs et techniques. Près de 25 personnes en permanence.

On y délivre des vaccins ARN exclusivement : Pfizer et Moderna. Les rendez-vous passent par deux canaux : le standard téléphonique local à Audincourt : 03 81 36 37 53 et la plateforme Doctoblib. Aujourd'hui, la grande majorité des sollicitations transite par le téléphone, plutôt que par internet.

Depuis janvier, quelques 10 000 injections ont été administrées à Audincourt.

A noter que le centre voisin de Montbéliard déménage ce lundi également. Il quittera le gymnase Victor Hugo pour s'installer dans la grande salle de la Roselière.