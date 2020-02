En Béarn, on se prépare au retour des moustiques tigres

Aussevielle, France

Les moustiques tigres devraient faire leur retour l'été prochain en Béarn. Pour anticiper les nuisances, les mairies de Poey-de-Lescar, Aussevielle, Denguin, Beyrie-en-Béarn organisent une réunion d'information aux habitants ce mercredi à Aussevielle (Pyrénées-Atlantiques). Un plan d'action pour réduire la densité des moustiques et la réglementation en vigueur y seront présentés par la responsable de l'Agence régionale de Santé Rachel Ceniceros et Charles Tizon, spécialiste des insectes.

D'après ce dernier, la première chose à faire pour les particuliers est "d'examiner son jardin chaque semaine et de vider ou recouvrir de sable les flaques et coupelles d'eau". Les larves de moustiques tigres s'y développent et c'est là que leur densité y est la plus élevée.

Pas d'inquiétude sur les virus

Ces insectes peuvent transmettre les virus de la dengue, du chikungunya et du zika mais, en France, "pas de quoi s'inquiéter" pour Charles Tizon. "Depuis 2004, 60 personnes environ sont tombées malade en tout. C'est extrêmement faible. L'ARS [agence régionale de santé] surveille les cas de personnes qui rentrent en France malades, et nous prévient. Ensuite, nous nous chargeons de traiter les moustiques tigres de la région [pour éviter qu'ils ne transmettent la maladie]. Résultat : l'année dernière une dizaine de cas autochtones, c'est à dire qui concernent des personnes restées en France, ont été détectés seulement".

Le spécialiste rappelle qu'à la différence des moustiques auxquels nous sommes habitués, les tigres piquent plutôt la journée et essentiellement les humains. Chaque corps réagit différemment aux piqûres mais "comme nos organismes ne sont pas habitués à la salive des moustiques tigres, la peau réagit parfois plus fortement".