A Auxerre Jean Bernard, non-voyant, ne peut pas se passer de sa chienne Montana

Jean Bernard Bourgoin est âgé de 75 ans. Il a perdu la vue il y a plus de 40 ans. Depuis il a eu quatre chiens qui lui ont permis de retrouver la joie de vivre et une véritable indépendance. Montana est arrivée en décembre 2018. Cette jeune chienne âgée de 5 ans, lui permet de sortir de chez lui.

"Nos yeux sont là, au bout de la laisse ": Jean Bernard Bourgoin

Pratiquement tous les jours, il prend la direction de la boulangerie de son quartier. Avec Montana , Jean Bernard n'a besoin de personne pour l'accompagner ."Tu prends ton chien, tu sors de chez toi , tu dis à droite, et elle, elle fait son boulot. Nos yeux sont là, au bout de la laisse. "

La chienne aide Jean Bernard à traverser la route, à monter sur le trottoir, à éviter les obstacles. Mais surtout elle l'emmène où il veut. Et à la boulangerie, Montana est le seul chien qui a le droit d'entrer dans le magasin.

L'auxerrois Jean Bernard Bourgoin a 75 ans, il est non-voyant depuis 40 ans. Les chiens lui ont permis de retrouver la joie de vivre et une indépendance. Comme avec Montana depuis 2018 Copier

Ensuite direction la poste, toujours dans le quartier de Jean Bernard . "Elle me montre la boite aux lettres. Et si j'ai besoin de timbres par exemple, elle rentre. La postière aime bien Montana. Elle l'a caresse et lui donne une petite récompense. Un petit gâteau. "

"Les gens disent, elle est belle votre chienne. Elle s'appelle comment ? Et le dialogue s'installe. "

Mais Jean Bernard ne se contente d'arpenter les rues de son quartier. Avec Montana ils vont chez le docteur à la pharmacie et à la banque en centre ville d'Auxerre. "On fait des rencontres . Un chien ce n'est pas une canne blanche. On ne va pas dialoguer avec une canne. Les gens me disent, elle est belle. Elle s'appelle comment. Et on discute. "

En France actuellement un peu plus de 5000 personnes comme Jean Bernard possèdent un chien guide d'aveugle

Jean Bernard Bourgoin est par ailleurs président de l'association ICAH ( Institut de Chiens d'Assistance pour Handicapés) qui a pour objet de fournir des chiens éduqués pour les personnes non voyantes. Elle collecte des fonds . Vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse de l'association au 26 Allée d'Anjou à Auxerre. (03 86 51 07 12)

Car l'éducation d'un chien guide d'aveugle coute 25 000 euros.

220 chiens guides en moyenne sont remis gratuitement chaque année à des personnes en situation de déficience visuelle