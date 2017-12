A Auxerre, l'association Pour le sourire des Petits Princes finance du matériel pour les enfants polyhandicapés

L'association Pour le sourire des Petits Princes cherche à se faire connaitre pour pouvoir récolter des fonds. Elle a pour objectif de financer du matériel de loisir pour les enfants polyhandicapés pris en charge par le centre médico-éducatif Les Petits Princes à Auxerre

Rééducation, soins, scolarisation sont les priorités du centre médico-éducatif d'Auxerre qui a ouvert ses portes en 2005. Les 22 enfants polyhandicapés qui sont accueillis chaque année, sortent parfois au cinéma ou au théâtre. Mais pour les loisirs en général, le budget de l'établissement est limité explique Sylvie Rameau, la directrice adjointe du centre . "Au bout de 12 ans, il y a des travaux à faire au sein de l'établissement pour que le lieu soit agréable, pour recevoir les enfants dans de bonnes conditions. Donc moi je vais m'occuper davantage du bon fonctionnement du centre . j'ai donc moins de possibilités de financer les loisirs. "

Et c'est là qu'interviennent les parents. Avec l'association Pour le sourire des Petits Princes, ils organisent des manifestations, vente de chocolats , atelier créatif, et sollicitent des mécènes pour pouvoir acheter du matériel. Sophie Bourdon est la maman de la petite Salomé âgée de12 ans.

L'association pour le sourire des Petits Princes finance du matériel de loisir pour les enfants polyhandicapés du Centre Médico Educatif d'Auxerre. Le reportage de Damien Robine Copier

"On a pu financer un vélo adapté. Une balançoire adaptée qui peut accueillir les fauteuils roulants. On a financé également un jardin sensoriel, Ce sont des enfants en situation de polyhandicap, donc il faut vraiment faire fonctionner tout leurs sens, les éveiller un maximum. Ça permet aussi de les sortir vers le monde, on va dire ordinaire."

Et actuellement le projet de l'association pour le centre , c'est d’acquérir une baignoire sensorielle, une deuxième joëlette et un deuxième vélo . Mais tout ce matériel destiné aux handicapés coute extrêmement cher. "La baignoire sensorielle c'est un cout de 10 000 euros, le vélo adapté, 8000 euros, le prix d'une petite voiture. Enfin la deuxième joëlette , le siège qui permet de participer à des courses, c'est 5000 euros."

Pour aider l'association Pour le sourire des Petits Princes, laissez un message sur sa page facebook.